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Premiér: Súd EÚ sa žalobou SR vo veci Repower bude zaoberať prednostne
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
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Bratislava 25. novembra (TASR) - Súdny dvor EÚ oznámil, že sa žalobou SR vo veci Repower bude zaoberať prednostne. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády premiér Robert Fico (Smer-SD). EÚ mala podľa neho vo veci odpojenia sa členských štátov od ruských energonosičov rozhodnúť jednomyseľne, a nie kvalifikovanou väčšinou.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.