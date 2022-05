Premiér telefonoval s nemeckým kancelárom, pozval ho na Slovensko

Bratislava 17. mája (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) telefonoval v utorok s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. Hovorili spolu o situácii v oblasti energetiky či o Ukrajine. Nemecko je pripravené pomôcť Slovensku s dodávkami plynu. TASR o tom informoval tlačový odbor Úradu vlády SR. Predseda vlády pozval nemeckého kancelára na návštevu Slovenska.



Heger aj nemecký kancelár uviedli, že diverzifikácia zdrojov ropy a zemného plynu je nevyhnutná. Ako jedna z alternatív sa ukazuje skvapalnený zemný plyn, vďaka ktorému by mohol na Slovensko prúdiť väčší objem LNG. Scholz zdôraznil, že budovanie infraštruktúry na dodávky LNG je dôležité nielen pre Nemecko, ale aj pre ďalšie krajiny závislé od surovín z Ruska.



V súvislosti s európskou perspektívou Ukrajiny je Slovensko pripravené pomáhať jej pri napĺňaní prístupových kritérií. "Ak Ukrajina bude mať záujem, podelíme sa o naše vlastné skúsenosti s prístupovým procesom do Európskej únie (EÚ). Vidíme, ako prezident Zelenskyj vytrvalo vedie svoj ľud v boji za udržanie nezávislosti," povedal Heger. Dodal, že vďaka tejto skúsenosti má Ukrajina veľkú príležitosť vybudovať po vojne plne demokratickú spoločnosť založenú na hodnotách právneho štátu. Únia musí byť pre Ukrajinu silným spojencom, zhodli sa predstavitelia Slovenska a Nemecka.



Predseda vlády zároveň Scholza informoval, že od 1. júla Slovensko preberá predsedníctvo v dvoch významných stredoeurópskych zoskupeniach, a to vo Vyšehradskej štvorke a v Slavkovskom formáte. Súčasťou agendy slovenského predsedníctva bude otázka, ako môže stredná Európa prispieť k posilneniu EÚ v novej geopolitickej situácii.



"Nemecko nie je len významným partnerom Slovenska v oblasti ekonomiky, Nemecko je pre nás významným partnerom aj v obrannej oblasti a veľmi si vážime ochotu Nemecka poskytnúť nám obrannú techniku v prípade, ak si to situácia vyžiada," poznamenal premiér. Obe krajiny majú podľa neho záujem udržiavať výborné vzájomné vzťahy.