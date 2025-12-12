< sekcia Ekonomika
Premiér telefonoval s predsedom Európskej rady o peniazoch Ukrajine
Rovnaké stanovisko k tejto téme napísal aj do listu, ktorý poslal predsedovi Európskej rady a všetkým premiérom členských štátov EÚ.
Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) v piatok telefonoval s predsedom Európskej rady Antóniom Costom a prebral s ním tému pomoci s vojenskými výdavkami pre Ukrajinu. Fico si stojí za tým, že v súvislosti s nimi nepodporí nič. Informoval o tom na sociálnej sieti.
„Povedal som A. Costovi, že nepodporím nič, aj keby sme mali sedieť do nového roka v Bruseli, čo by viedlo k podpore vojenských výdavkov Ukrajiny. Som pripravený ako predseda vlády SR podporiť Ukrajinu v jej obnove na základe bilaterálnych rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády, ale odmietam nezmyselné zabíjanie,“ uviedol premiér.
Rovnaké stanovisko k tejto téme napísal aj do listu, ktorý poslal predsedovi Európskej rady a všetkým premiérom členských štátov EÚ. Fico na štvrtkovom vystúpení (11. 12.) v pléne Národnej rady (NR) SR počas Hodiny otázok zhodnotil, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie, pričom stratégia EÚ k tomuto konfliktu je nesprávna a neúčinná. Pokračovanie vojny je podľa neho nezmyselným zabíjaním bez posilňovania pozície Ukrajiny v prípade mierových rokovaní. Preto podporuje mierové iniciatívy a snahy o ukončenie tejto vojny zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„Povedal som A. Costovi, že nepodporím nič, aj keby sme mali sedieť do nového roka v Bruseli, čo by viedlo k podpore vojenských výdavkov Ukrajiny. Som pripravený ako predseda vlády SR podporiť Ukrajinu v jej obnove na základe bilaterálnych rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády, ale odmietam nezmyselné zabíjanie,“ uviedol premiér.
Rovnaké stanovisko k tejto téme napísal aj do listu, ktorý poslal predsedovi Európskej rady a všetkým premiérom členských štátov EÚ. Fico na štvrtkovom vystúpení (11. 12.) v pléne Národnej rady (NR) SR počas Hodiny otázok zhodnotil, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie, pričom stratégia EÚ k tomuto konfliktu je nesprávna a neúčinná. Pokračovanie vojny je podľa neho nezmyselným zabíjaním bez posilňovania pozície Ukrajiny v prípade mierových rokovaní. Preto podporuje mierové iniciatívy a snahy o ukončenie tejto vojny zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.