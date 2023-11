Premiér: Totálna revízia plánu obnovy je ťažko predstaviteľná

Bratislava 2. novembra (TASR) - Je ťažké predstaviť si totálnu revíziu plánu obnovy a nezostáva nič iné, ako vychádzať z toho, čo bolo schválené. Pozícia podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a odolnosti Petra Kmeca (Hlas-SD) by mohla byť zmenená na riadneho člena vlády s vlastným úradom. Je však ešte potrebná dohoda na tomto kroku v rámci koalície. Uviedol to vo štvrtok premiér Robert Fico (Smer-SD) na tlačovej konferencii po stretnutí s Kmecom.



"Je veľmi ťažké predstaviť si totálnu revíziu plánu obnovy, pretože máme koncové okamihy, a tým je polovica roku 2026, keď sa financovanie projektov z tohto nástroja končí. Preto nám nezostáva nič iné, iba vychádzať z toho, čo bolo schválené, ale pokúsiť sa o všetku mieru flexibility," priblížil Fico.



Premiér by chcel presunúť Kmecovi všetky kompetencie z úseku úradu vlády, ktoré môže využiť. "Ja nechcem vytvárať žiadnu dvojkoľajnosť. Nech sa každý stará o to, na čo je určený, a pán podpredseda je predovšetkým určený na realizáciu plánu obnovy," dodal Fico.



Premiér vyslovil nespokojnosť s tým, ako sa s plánom obnovy zaobchádzalo v predchádzajúcich dvoch rokoch. "Ak si uvedomíme, že máme k dispozícii viac ako šesť miliárd eur z plánu obnovy, ktoré môžeme použiť na zlepšenie života na Slovensku, a potom nájdeme údaje, že u konečných spotrebiteľov je dnes iba niečo okolo 400 miliónov eur, tak je to fatálne zlyhanie predchádzajúcich vlád," vyhlásil.



Mnohé míľniky plánu obnovy neboli podľa Kmeca napojené na regióny alebo na záujmy ekonomiky. "Budeme sa musieť pozrieť na možnosti úpravy napĺňania cieľov do jednotlivých regiónov, aby sme čo najrýchlejšie doručili peniaze z plánu na obnovu ekonomiky po koronakríze, ekonomickej a inflačnej kríze," avizoval.



Taktiež plánuje rozhovory o čo najaktívnejšom využití balíka pomoci pre Ukrajinu vo výške 50 miliárd eur v rámci Európskej únie (EÚ), ako aj rozhovory o cezhraničnej spolupráci medzi Zakarpatím a východným Slovenskom. "Pôjdeme sa pozrieť na stav využívania prostriedkov z plánu obnovy na jednotlivých ministerstvách. Po prijatí programového vyhlásenia vlády predložíme implementáciu projektov," uzavrel Kmec.