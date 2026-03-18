Premiér: Trh s elektrinou EÚ nefunguje, Komisia opatrenia nepredložila
Premiér informoval o iniciatíve viacerých štátov, ktoré žiadajú, aby aj po roku 2034 pokračoval systém bezplatných povoleniek.
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Trh s elektrinou v EÚ nefunguje, keďže jej ceny sú vysoké a niektoré regióny majú navyše ceny výrazne odlišné. Európska komisia napriek tomu nepredložila na nadchádzajúce zasadnutie Európskej rady žiadne konkrétne návrhy, ktoré by problém vysokých cien elektriny riešili. Na stredajšom Výbore NR SR pre európske záležitosti na to upozornil premiér Robert Fico (Smer-SD).
„Je to veľké sklamanie. Komisia nepredložila dohromady nič. Už niekoľkokrát sľúbila, že predloží konkrétne opatrenia na zníženie cien elektrickej energie. Jediné, čo s takou pomerne veľkou drzosťou odporúča krajinám, je, že znížte si dane na elektrinu,“ povedal Fico.
Premiér zdôraznil, že Slovensko vyrába viac ako 80 % elektriny z bezemisných zdrojov, zastavilo používanie uhlia na výrobu elektriny, má prepojenia so všetkými susedmi a je čistým vývozcom elektrickej energie. Napriek tomu sú ceny elektriny pre Slovensko na úrovni cez 100 eur za megawatthodinu (MWh), zatiaľ čo vo Francúzsku či v Španielsku je to približne polovica. „Načo to všetko bolo dobré, keď dnes sú obrovské rozdiely? Trh s elektrinou nefunguje,“ povedal Fico.
Premiér informoval o iniciatíve viacerých štátov, ktoré žiadajú, aby aj po roku 2034 pokračoval systém bezplatných povoleniek. Zároveň chce podporiť návrh českého premiéra Andreja Babiša, ktorý hovorí o zastropovaní ceny emisnej povolenky. „My zase máme návrh, ktorý podporia Česi. Štyri, päť rokov prázdnin pri využívaní ETS systému,“ priblížil premiér. Zhodu na niektorom z riešení však neočakáva. „Ja si myslím, že sme obeťou politickej podpory Ursuly von der Leyenovej v Európskom parlamente. Ona vie, že keby išla proti Green Dealu, tak stratí podporu v Európskom parlamente,“ dodal premiér.
V navrhovaných záveroch ER podľa premiéra nie je spomenuté ani odtrhnutie ceny plynu od ceny elektriny. Práve vysoké ceny elektriny z plynových elektrární totiž určujú výšku ceny aj z lacnejších zdrojov. „Ani to tam nie je. Preto ako keby vyhrávali špekulanti s emisnými povolenkami,“ dodal premiér.
