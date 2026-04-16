Premiér upozornil na málo kvalifikovaných pracovníkov v stavebníctve
Fico pripomenul, že slovenskej ekonomike chýba 150.000 zamestnancov.
Autor TASR
Nitra 16. apríla (TASR) - Mladí murári z celého Slovenska si zmerali sily v praktických zručnostiach na celoštátnej súťaži žiakov stredných odborných škôl Skills Slovakia 2026. Desiaty ročník sa uskutočnil v cvičných dielňach Strednej odbornej školy stavebnej (SOŠS) v Nitre, informoval vyhlasovateľ súťaže Štátny inštitút odborného vzdelávania.
Celoštátna súťaž Skills Slovakia 2026 v odbore murár rozvíja praktické remeselné zručnosti a prepája školy s praxou. Súťažiaci riešia reálne pracovné úlohy zo stavebnej praxe, pričom sa hodnotí kvalita práce, dodržanie technologických postupov, ale aj presnosť a estetika. Počas troch dní súťažilo šesť dvojčlenných postupujúcich družstiev zo súťaží Murár 2026 a Mladý remeselník 2025. Víťazstvo si odniesol domáci tím z Nitry.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) upozornil na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v stavebníctve. „Som presvedčený, že budete mať toľko práce, koľko zvládnete, pretože objem požiadaviek je veľmi veľký,“ povedal účastníkom súťaže. „Keď na Slovensku chcete nájsť právnika, tak ich nájdete desiatich do jednej minúty. Ak však potrebujete nájsť dobrého majstra - murára, tesára, klampiara, tak vám to trvá desať dní, kým nájdete niekoho, kto má čas a je pripravený sa pustiť do danej zákazky,“ skonštatoval premiér.
Fico pripomenul, že slovenskej ekonomike chýba 150.000 zamestnancov. „Rozkopali sme Slovensko, staviame nemocnice, robíme práce na diaľničnej a cestnej sieti, pripravujeme PPP projekt na opravu 500 mostov. Na to všetko budeme potrebovať stavebné kapacity,“ uviedol.
Riaditeľka SOŠS v Nitre Ľubica Hlaváčová zdôraznila, že ambíciou projektu Skills Slovakia je vytvoriť sieť národných súťaží v odborných zručnostiach a ďalej ju rozvíjať, aby sa Slovensko mohlo prezentovať aj na medzinárodnej úrovni.
