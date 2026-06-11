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Premiér: Uvažujeme o zrušení transakčnej dane
Premiér požiadal zamestnávateľov o vecný a racionálny dialóg s vládou pri tvorbe prorastových opatrení a opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia.
Autor TASR
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Poprad 11. júna (TASR) - Uvažujeme o zrušení transakčnej dane, ale za predpokladu, že nájdeme dostatok finančných prostriedkov, aby sme vykryli výpadok 400 miliónov eur v štátnom rozpočte. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) na štvrtkovom tlačovom brífingu počas návštevy spoločnosti Tatravagónka v Poprade. Zdôraznil, že zrušenie transakčnej dane je na stole, ak sa vláda dohodne na parametroch, tak verí, že aj tento krok budú môcť spoločne urobiť.
Premiér požiadal zamestnávateľov o vecný a racionálny dialóg s vládou pri tvorbe prorastových opatrení a opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. „Nie je možné očakávať, že my zajtra znížime dane a odvody takým spôsobom, že prídeme o tri alebo štyri miliardy eur, pokiaľ ide o príjmy v štátnom rozpočte. To jednoducho nejde. Chápem, že prudké zníženie daní a odvodov by o päť, desať rokov prinieslo nejaký efekt. Ale pokiaľ ide o jednoročný, dvojročný efekt, iba by to znamenalo obrovské výpadky v štátnom rozpočte a problémy pri napĺňaní cieľov sociálneho štátu,“ spresnil Fico.
Predseda predstavenstva spoločnosti Tatravagónka a prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Alexej Beljajev dodal, že podnikatelia momentálne potrebujú pomoc. Podotkol, že jednou z priorít podpory je podnikový výskum a vývoj. „Ako aliancia priemyselných zväzov sme na výskum požiadali vládu SR, či by nebolo možné na podnikovej úrovni zvýšiť odpočet na investície zo 100 na 200 percent. Nie je to nejaký veľký náklad. My sme to počítali, že ročne by to stálo rozpočet možno navyše nejakých 15 až 20 miliónov eur,“ priblížil Beljajev. Predseda vlády doplnil, že požiadavka je v zozname opatrení, ktoré majú vplyv na štátny rozpočet a ktoré chcú prijať v súvislosti so štátnym rozpočtom.
Premiér požiadal zamestnávateľov o vecný a racionálny dialóg s vládou pri tvorbe prorastových opatrení a opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. „Nie je možné očakávať, že my zajtra znížime dane a odvody takým spôsobom, že prídeme o tri alebo štyri miliardy eur, pokiaľ ide o príjmy v štátnom rozpočte. To jednoducho nejde. Chápem, že prudké zníženie daní a odvodov by o päť, desať rokov prinieslo nejaký efekt. Ale pokiaľ ide o jednoročný, dvojročný efekt, iba by to znamenalo obrovské výpadky v štátnom rozpočte a problémy pri napĺňaní cieľov sociálneho štátu,“ spresnil Fico.
Predseda predstavenstva spoločnosti Tatravagónka a prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Alexej Beljajev dodal, že podnikatelia momentálne potrebujú pomoc. Podotkol, že jednou z priorít podpory je podnikový výskum a vývoj. „Ako aliancia priemyselných zväzov sme na výskum požiadali vládu SR, či by nebolo možné na podnikovej úrovni zvýšiť odpočet na investície zo 100 na 200 percent. Nie je to nejaký veľký náklad. My sme to počítali, že ročne by to stálo rozpočet možno navyše nejakých 15 až 20 miliónov eur,“ priblížil Beljajev. Predseda vlády doplnil, že požiadavka je v zozname opatrení, ktoré majú vplyv na štátny rozpočet a ktoré chcú prijať v súvislosti so štátnym rozpočtom.