Heger už prezidentku informoval o kandidátovi na ministra agrorezortu

Bratislava 4. júna (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) v piatok informoval prezidentku Zuzanu Čaputovú o kandidátovi na ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Bez bližších podrobností o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.



Mičovský doručil svoju demisiu do Prezidentského paláca tento týždeň v pondelok (31.5.). Hlava štátu avizovala, že ju príjme, až keď bude zrejmé, kto ho má nahradiť. Prezidentka očakáva, že sa tak stane budúci týždeň.



"Prezidentka prijme demisiu Jána Mičovského po dohode s predsedom vlády, keď bude zrejmé, kto sa má stať jeho nástupcom, aby mohla nového ministra pôdohospodárstva bezprostredne vymenovať do funkcie," spresnil jej hovorca Martin Strižinec.



Mičovský ešte minulý týždeň oznámil, že odstúpi z funkcie. Jeho krok súvisí s dianím v Slovenskom pozemkovom fonde (SPF), najmä s policajným zadržaním a väzbou generálnej riaditeľky SPF Gabriely B. Zároveň pripustil, že jeho nástupcom vo funkcii by mohol byť súčasný štátny tajomník rezortu Martin Fecko.