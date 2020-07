Premiér: V doterajších rokovaniach o eurofondoch sme boli úspešní

Bratislava 15. júla (TASR) – Slovensku sa v doterajších rokovaniach podarilo zvrátiť niektoré návrhy v pôvodnom viacročnom finančnom rámci EÚ. Výhrady malo k výške spolufinancovania projektov, k dĺžke čerpania prostriedkov po skončení programového obdobia a k flexibilite ich využitia. Aká bude konečná dohoda o sedemročnom finančnom rámci, ale aj o rozdelení 750 miliárd eur z fondu obnovy, zatiaľ nie jasné, povedal premiér Igor Matovič (OĽaNO) v stredu po skončení rokovania Výboru pre Európske záležitosti.



O rozdelení eurofondov bude rokovať Európska rada v piatok (17. 7.) a v sobotu (18. 7.) na samite v Bruseli. Predbežne sa Slovensku podarilo namiesto navrhovanej 30 % spoluúčasti pri financovaní projektov zachovať súčasný stav vo výške 15 %. Podarilo sa tiež zachovať pravidlo o čerpaní prostriedkov EÚ ešte tri roky po skončení programového obdobia a zvýšiť flexibilitu čerpania prostriedkov.



Rozpory sú medzi štátmi EÚ aj v názoroch na rozdelení navrhovaného fondu obnovy. "Myslím si, že po samotnom samite bude kľúč úplne iný a nemá zásadný zmysel dnes hovoriť, ako to dopadne," povedal Matovič. Najnovší návrh delí pomoc pandémiou postihnutým ekonomikám nielen podľa doterajšieho výkonu ekonomík, ale 30 % z plánovaného balíka 750 miliárd eur by sa malo rozdeliť podľa ekonomických výsledkov v nasledujúcich rokoch.



Nové delenie balíka je pre Slovensko menej výhodné ako pôvodný návrh, no podľa Matoviča ide o kompromis, s ktorým predseda Európskej rady Charles Michel musel prísť. "Pozície jednotlivých krajín boli úplne iné, povedal by som, že až antagonistické," povedal Matovič. Časť krajín odmietala vyplácanie grantov a hovorila iba o pôžičkách, ďalšia časť, najmä južných krajín EÚ, uprednostňovala iba granty. "Čaká nás horúci piatok, sobota, možno aj nedeľa, a ja verím, že na konci bude dobrá dohoda pre Slovensko," dodal Matovič.