Premiér: V otázke dodávok ruského plynu si želám skorú dohodu s EK

Bratislava 10. júla (TASR) - Slovensko naďalej odmieta hlasovať za 18. balík protiruských sankcií a hlasovanie podmieňuje vyriešením obáv okolo ceny plynu, jeho dostatku a náhrady škôd, ktoré budú spôsobené zastavením toku ruského plynu od 1. januára 2028. Na sociálnej sieti to vo štvrtok uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD), no zároveň dodal, že si želá skorú dohodu s Európskou komisiou (EK), ktorá by viedla k takej úprave návrhu na zastavenie toku ruského plynu, ktorá by Slovensko ochránila pred najhoršími možnými následkami.



„Slovensko je suverénna krajina a nemôžem dovoliť, aby zbytočné ideologické gestá, ako je zastavenie ruského plynu, spôsobovali našej krajine obrovské škody. Áno, musím uznať, že Európska komisia sa snaží nájsť riešenie pre Slovensko. V niektorých otvorených témach sa blížime k dohode, v niektorých sme ešte ďaleko,“ priblížil premiér. Na Slovensko prišla v minulom týždni delegácia EK, ktorá o plánoch na ukončenie odberu ruských energií rokovala so zástupcami podnikateľov aj štátu.



Fico dodal, že ak sme členskými štátmi Európskej únie a NATO, nedá sa všetko, čo vzíde z týchto organizácií, odmietať. Upozornil, že na druhej strane nebude so všetkým súhlasiť len preto, aby sme nevytŕčali z radu.



Odmietavý postoj Slovenska k 18. sankčnému balíku proti Ruskej federácii v minulých dňoch vyvolal ostré reakcie viacerých zahraničných politikov. Podľa premiéra nemôžeme pracovať pod tlakom a v atmosfére zbytočne silných slov a vyhlásení. V stredu (9. 7.) dostal veľvyslanec v Bruseli od vlády inštrukciu 18. sankčný balík nepodporiť.