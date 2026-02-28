< sekcia Ekonomika
Premiér: V. Zelenskyj odmieta vyslanie inšpekčného tímu k Družbe
Orgány EÚ podľa Fica uprednostňujú národné záujmy Ukrajiny pred národnými záujmami členských krajín, ako je Slovensko či Maďarsko.
Autor TASR
Bratislava 28. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmieta podľa predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) žiadosť o možnosť vyslať inšpekčný tím na zistenie skutočného stavu poškodenia ropovodu Družba na Ukrajine. Zelenskyj nemá podľa Fica záujem obnoviť tranzit ropy. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti.
„Prezident Zelenskyj sa vyhovára, že ropovod je na území Ukrajiny poškodený, my máme úplne iné informácie, ale keď žiadame prezidenta, aby sme mohli vyslať inšpekčný tím na zistenie skutočného stavu, tak to razantne odmieta. Takto to odmietol aj vo včerajšom telefonáte, ktorý som s ním mal,“ zdôraznil Fico.
Predseda vlády SR deklaroval, že nemá žiadny problém stretnúť sa s ukrajinským prezidentom, pričom sa hľadá dátum a miesto. „Ale už dnes je nadovšetko jasné, že ukrajinský prezident nemá záujem obnoviť tranzit ropy, na ktorú máme nárok, za ktorú sa riadne platí a ktorú podľa rozhodnutia orgánov EÚ môžeme odoberať aj v roku 2027,“ doplnil.
Orgány EÚ podľa Fica uprednostňujú národné záujmy Ukrajiny pred národnými záujmami členských krajín, ako je Slovensko či Maďarsko. „EÚ nám nijako nepomohla, keď prezident Zelenskyj zastavil tranzit plynu a poškodil nás tak, že ročne prichádzame o 500 miliónov eur na tranzitných poplatkoch. Zatiaľ nepociťujeme žiadnu podporu ani pri ďalšom nepriateľskom rozhodnutí ukrajinského prezidenta prerušiť dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska, čo nás neskutočne poškodzuje,“ dodal.
Slovenský premiér Fico a predseda vlády Maďarska Viktor Orbán v piatok (27. 2.) deklarovali, že navrhnú zriadenie inšpekčnej skupiny k preskúmaniu poškodenia ropovodu Družba na Ukrajine. Tá by mala byť zložená z predstaviteľov Slovenska, Maďarska, ale aj z predstaviteľov Európskej komisie. Dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska sa podľa Ukrajiny zastavili v dôsledku ruského útoku na ropovod Družba 27. januára.
