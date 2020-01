Premiér: Verím, že sa s dopravcami dohodneme, nie je dôvod na štrajk

Bratislava 22. januára (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) verí, že sa dohodnú s autodopravcami na riešení ich požiadaviek. Zároveň dodal, že nevidí dôvod na to, aby išli štrajkovať. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády.



Premiér sa podľa vlastných slov ešte počas stredy alebo štvrtka (23. 1.) bude radiť s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD) a ministrom dopravy Árpádom Érsekom (Most-Híd). "Aby mi dali kompletnú informáciu, aký tón bol tých rokovaní, ako sa uskutočnili, pretože evidujem, že v prípade najväčšej organizácie zastupujúcej dopravcov Česmad došlo k dohode," priblížil predseda vlády s tým, že Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) sa vyjadrila skôr negatívne.



"Rokovania sú o tom, že sa musí hľadať kompromis, rokovania nemôžu fungovať tak, že niekto sa zatne a povie, ak nebude po mojom, tak nebude nič," zdôraznil Pellegrini, podľa ktorého sa ukazuje, že časť dopravcov súhlasí s navrhovanými ponukami ministerstiev. Bude sa snažiť presvedčiť aj zástupcov UNAS.



Zároveň podotkol, že v situácii, keď svet bojuje s klimatickými zmenami, si treba položiť otázku, či naozaj nie je povinnosťou štátu výraznejšie podporiť tých, ktorí používajú na podnikanie najekologickejšie dopravné prostriedky. "Ja si myslím, že ten enviro vplyv v rozhodnutiach štátu nielen v oblasti dopravy do budúcna musí byť čo najsilnejší, a tak sú dnes smerované aj tie najvýraznejšie zľavy," ozrejmil s tým, že sa to bude snažiť vysvetliť aj zástupcom únie.



Poznamenal, že niektoré veci dokáže urobiť ešte táto vláda a niektoré bude môcť zasa pripraviť pre tú nasledujúcu. "Nie je dôvod na to, aby išli opäť štrajkovať, a ja si myslím, že na niečom sa určite dohodneme," skonštatoval Pellegrini.



Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia v stredu informovalo o tom, že prijíma návrhy, ktoré autodopravcom predložilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR aj Ministerstvo financií (MF) SR. Česmad ich odsúhlasil na základe uznesenia prezídia združenia. UNAS sa k ponukám oboch ministerstiev postavila skôr odmietavo.