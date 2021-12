Premiér víta schválenie finančnej odmeny pre seniorov za očkovanie

Bratislava 9. decembra (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) privítal štvrtkové schválenie novely zákona, vďaka ktorej budú mať ľudia nad 60 rokov nárok na finančný príspevok za očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Je rád, že zvíťazila ochrana verejného zdravia. Ocenil, že k schváleniu prispeli aj hlasy opozičných poslancov.



"Vieme, že vakcína je najväčšia ochrana, a preto potrebujeme, aby občania SR zvolili túto cestu, lebo sme na chvoste, a preto nás to aj dobieha," vyhlásil predseda vlády s tým, že ide o poslednú možnosť, ako sa dostať z pandémie.



Finančný príspevok je podľa neho tiež poslednou výzvou pre občanov, aby sa rozhodli urobiť pre Slovensko dobrú vec. "Dobieha nás to z hľadiska lockdownu, ktorý škodí ekonomike a škodí aj mentálnemu zdraviu občanov, takže sa potrebujeme z toho dostať čo najskôr," uviedol premiér.



Otázku, ako bude situácia vyzerať, ak sa na Slovensku objaví nový variant koronavírusu omikron, zatiaľ necháva na hodnotenie odborníkov.



Ľudia nad 60 rokov budú mať nárok na finančný príspevok za očkovanie. Dostanú ho v hotovosti a použiť ho budú môcť ľubovoľne. Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválilo novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Za návrh hlasovalo 97 zo 138 prítomných poslancov.