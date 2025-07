Premiér: Vláda bude najbližšie rokovať o automobilovom priemysle

Bratislava 2. júla (TASR) - Vláda bude najbližšie rokovať v piatok 4. júla v Bratislave, bude sa zaoberať automobilovým priemyslom. Do konca roka bude mať vláda ešte štyri výjazdové rokovania, prvé bude v auguste v Trnavskom kraji. Uviedol to v stredu na brífingu po výjazdovom rokovaní vládneho kabinetu v Púchove premiér Robert Fico (Smer-SD).



„Ďalšiu vládu máme v piatok, rokovanie bude v Bratislave, ktorá sa bude venovať automobilovému priemyslu. Akýmsi tútorom tejto vlády je pani podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva (Denisa Saková, Hlas-SD),“ spresnil Fico.



Vláda si podľa jeho slov problémy slovenského automobilového priemyslu musí „prejsť“, pretože do 9. júla sa očakáva podpis dohody so Spojenými štátmi. „O clách neviem, nie som až taký optimistický, ale môže to mať obrovský dosah na automobilovú produkciu na Slovensku a súvisiace výroby. Je tu totiž celý reťazec dodávateľských firiem, ktoré dodávajú pre výrobcov áut,“ doplnil.



Vládny kabinet má podľa jeho slov do konca roka naplánované ešte štyri výjazdové rokovania vlády. „Prakticky hneď prvé bude v auguste, potom v septembri a v októbri. Končíme v novembri štvrtou výjazdovou vládou. Už sú aj stanovené lokality. Môžem potvrdiť, že prvá poprázdninová vláda bude na konci augusta v Trnavskom kraji. Stretneme sa pravdepodobne v západnej časti Trnavského kraja,“ dodal predseda vlády.