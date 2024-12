Premiér: S prvovýrobcami potravín a obchodom budeme rokovať do Vianoc

Bratislava 5. decembra (TASR) - Členovia vlády budú s predstaviteľmi prvovýrobcov potravín a obchodu rokovať ešte tesne pred Vianocami, a to v piatok 20. decembra, keď sa prediskutujú definitívne kroky pri zavádzaní zníženej dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny od januára 2025. Informoval o tom na brífingu predseda vlády SR Robert Fico, za účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča a ministra financií SR Ladislava Kamenického (všetci Smer-SD), po stretnutí so zástupcami prvovýrobcov potravín a obchodu.



"Dôvod, prečo sa stretávame s potravinármi, poľnohospodármi, s obchodníkmi, je v tom, že naše rozhodnutie znížiť daň z pridanej hodnoty z 10 % na 5 % a z 20 % na 19 % stálo štátnu pokladnicu takmer 300 miliónov eur. My sme tristo miliónov eur dali 'na oltár vlasti', aby ľudia platili menej za potraviny," priblížil premiér.







Podľa Fica ide o veľmi významné protiinflačné opatrenie. "Samozrejme, sme ľudia, ktorí vnímajú realitu, svetové trhy a to, v akom stave je domáce poľnohospodárstvo a spracovateľský priemysel. Napriek tomu vo veľmi racionálnom dialógu so zainteresovanými robíme všetko pre to, aby zníženie DPH z 10 % na 5 % pri základných potravinách bolo pri jednotlivých cenách vidieť," podčiarkol predseda vlády.



Diskusia predstaviteľov prvovýrobcov potravín a obchodných reťazcov bola s predstaviteľmi vlády podľa slov predsedu Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martina Krajčoviča "veľmi korektná". "Diskutovali sme o situácii na trhu, akým spôsobom by sa mohla znížená sadzba DPH prejaviť na cenách od 2. januára," doplnil Krajčovič.







"Otvorene sme si povedali, ako vyzerajú jednotlivé vertikály, kde vidíme riziká, ktoré môžu spôsobiť problémy pri pretavovaní zníženej sadzby DPH do ceny. Rovnako sme si povedali aj tie kategórie potravín, ktoré vidíme ako bezrizikové, že u nich vládne stabilita na trhu," spresnil Krajčovič.



"Deklarovali sme za obchodné siete, či už domáce alebo nadnárodné, že v plnej miere pretavíme zníženú sadzbu DPH do ceny, čiže protiinflačný charakter DPH sa prejaví naplno," dodal predseda SAMO.