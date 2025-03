Premiér: Vláda bude v utorok znova rokovať o vývoji slintačky v SR

Bratislava 24. marca (TASR) - Vláda bude v utorok (25. 3.) opäť mimoriadne rokovať o vývoji slintačky a krívačky na juhu Slovenska. Uviedol to na sociálnej sieti premiér Robert Fico (Smer-SD).



"Ak sa nám nákaza rozšíri, dôjde k ohrozeniu celého slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva. Aj preto sme vyslovili plnú podporu ministrovi (pôdohospodárstva, pozn. TASR) Richardovi Takáčovi (Smer-SD), s ktorým budem zajtra za prítomnosti predstaviteľov poľnohospodárov, potravinárov rokovať o odškodňovaní a ďalšom postupe," uviedol Fico.



Mimoriadne zasadnutie vlády a krízovej komisie na agrorezorte prebehli už počas víkendu od 22. do 23. marca. Do platnosti tiež vstúpili núdzové opatrenia, ktoré nariadil ešte v piatok (21. 3.) hlavný veterinárny lekár SR Martin Chudý.



Ochorenie slintačky a krívačky bolo potvrdené v chovoch dobytka v troch obciach na juhu Slovenska, a to v Medveďove, Ňárade a Bake. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme vzduchom z Maďarska. Ide o závažnú, vysoko nákazlivú, akútnu, horúčkovitú vírusovú chorobu hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dosahmi.