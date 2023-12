Premiér: Vláda by mala schváliť návrh štátneho rozpočtu 6. decembra

Bratislava 2. decembra (TASR) - Vláda by mala schváliť návrh štátneho rozpočtu (ŠR) v stredu 6. decembra. Deficit ŠR v roku 2024 bude nižší ako v roku 2023, zachované budú však sociálne štandardy. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). O podrobnostiach návrhu ŠR nechcel hovoriť, podľa jeho slov bude o nich koalícia informovať až v pondelok (4. 12.) po rokovaní vlády.



"Koaliční partneri sa dohodli na štátnom rozpočte, dohodli sme sa aj na sprievodných zákonoch. Návrhy, ktoré sa týkajú rozpočtu, pôjdu do vlády teraz v pondelok a potom pravdepodobne v stredu schválime vo vláde samotný rozpočet. Národná rada (NR) SR sa začína 6. decembra. Ja preto verím, že medzi 6. decembrom a 22. decembrom, čo je piatok - posledný rokovací deň v NR SR-, budeme mať za sebou nielen štátny rozpočet, ale aj množstvo iných zákonov, ktoré sme avizovali v predvolenej kampani," spresnil premiér.



"Tento rozpočet bude spĺňať všetky ciele, ktoré sme dohodli s Európskou komisiou (EK). Spĺňame všetko to, čo je dohodnuté. Môžem povedať, že tento rozpočet aj konsoliduje, má aj určité prvky šetrenia. Napĺňa cieľ výšky deficitu, ktorý je dohodnutý s EK. Môžem tiež potvrdiť, že deficit ŠR v roku 2024 bude nižší, ako je deficit v roku 2023. Rovnako však platí, že nebudeme siahať na dosiahnutý sociálny štandard. So všetkým, čo sme avizovali, počnúc vianočnými dôchodkami, rodičovskými dôchodkami a 13. dôchodkom v plnej výške, rátame v roku 2024," zdôraznil Fico s tým, že pri konsolidácii sa nepôjde vyšším tempom, ako je 0,5 % HDP.



Vláda podľa premiéra urobí všetko preto, aby sa nezvyšovali ceny plynu. Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) však na regulačnom úrade rozhodol o takom zvýšení cien plynu pre domácnosti, aké tu nikdy v histórii nebolo. "Ja trvám na tom, že predseda ÚRSO musí odísť (z funkcie)," podčiarkol premiér tým, že koalícia má právomoci na jeho odvolanie, ak sa nerozhodne odísť sám z postu. Predsedom ÚRSO navrhované zvýšenie ceny plynu podľa Fica znamená "mínus 900 miliónov eur v štátnom rozpočte".



Prvé zákony, ktoré schváli parlament, sa podľa slov predsedu vlády budú týkať bonifikácie úrokových sadzieb pri hypotékach. "Máme tri kategórie ľudí, ktorým ideme pomôcť. Ideme pomôcť ľuďom, ktorým v roku 2023 banky oznámili, že im menia (zvyšujú) úrok. Druhá kategória sú ľudia, ktorých čaká po 1. januári 2024 refixácia. Tretia kategória sú ľudia - noví hypotekárni dlžníci," dodal Fico. Pomoc štátu pri hypotéke sa však podľa neho poskytne len na jeden byt, pričom dlžník musí v ňom bývať.