Premiér: Vláda chce schváliť štátny rozpočet do 22. decembra

Bratislava 15. decembra (TASR) - Cieľom je schválenie štátneho rozpočtu do 22. decembra. Malo by tak byť zabezpečené fungovanie štátu. Vyhlásil to po samite Európskej únie (EÚ) v Bruseli premiér Robert Fico (Smer-SD).



Fico uviedol, že parlament bude pravdepodobne rokovať aj medzi sviatkami a následne v januári po sviatku Troch kráľov. Parlament sa však podľa neho snaží natiahnuť rokovací čas.



"My sme všetko z vlády doručili, parlament rokuje ako môže, aj sa natiahol rokovací čas. Taktika opozície je smiešna. Rozprávajú všetci to isté dookola, lebo nemajú čo povedať," povedal Fico.



Zároveň pripomenul, že Európska komisia (EK) schválila schému štátnej pomoci v objeme jednej miliardy eur pre podniky napríklad v oblasti čistých technológií či vo výrobe batérií. Slovensko tiež môže predĺžiť zákon o odpustení odvodov pre potravinárov o ďalších šesť mesiacov.



"Ešte ako opozičný Smer-SD sme schválili v parlamente a presadili odpustenie odvodov pre poľnohospodárov a potravinárov. Aby sme znížili tlak na rast cien potravín, je potvrdené, že nám to predlžujú o ďalších šesť mesiacov. Na Slovensku môžeme opäť predĺžiť účinnosť tohto zákona," uviedol Fico.