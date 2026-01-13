< sekcia Ekonomika
Premiér: Vláda chce so Slovalcom podpísať memorandum na 10 rokov
Predseda vlády pri návšteve Slovalca skonštatoval, že hlinikáreň v Žiari nad Hronom je modernou a ekologickou fabrikou, ktorá dokáže vyrábať surovinu strategickú pre Slovensko i Európsku úniu.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Žiar nad Hronom 13. januára (TASR) - S hlinikárňou Slovalco, ktorá začiatkom roka 2023 ukončila výrobu primárneho hliníka, plánuje vláda podpísať memorandum o spolupráci na obdobie desiatich rokov. Na tlačovej konferencii v Žiari nad Hronom to v utorok uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD) s tým, že v rámci podpory pre energeticky náročné podniky bude navrhovať európske riešenie spočívajúce v niekoľkoročných prázdninách od systému nákupu emisných povoleniek.
Predseda vlády pri návšteve Slovalca skonštatoval, že hlinikáreň v Žiari nad Hronom je modernou a ekologickou fabrikou, ktorá dokáže vyrábať surovinu strategickú pre Slovensko i Európsku úniu (EÚ). Pripomenul, že v rámci európskych kapacít sa v súčasnosti vyrába približne 1,2 milióna ton primárneho hliníka.
„Európa však potrebuje medzi šiestimi až siedmimi miliónmi ton, všetko ostatné sa dováža z iných krajín. Táto fabrika bola schopná z tej európskej produkcie vyrábať 17 až 20 percent, povedzme do 200.000 ton hliníka,“ uviedol Fico. Skonštatoval tiež, že viaceré európske podniky museli pre vysoké ceny elektrickej energie svoju výrobu zastaviť, pričom dnes do Európy väčšinu hliníka dovážame z Číny alebo Afriky, kde sa energia vyrába predovšetkým z uhlia.
Problémom v rámci energeticky náročného priemyslu je podľa premiéra systém emisných povoleniek. „Nie je možné, aby sme pre ambiciózne klimatické ciele, ktoré máme, zatvárali zdravé, moderné a ekologické fabriky a dovážali sem hliník z krajín, kde, naopak, dochádza k obrovskému znečisťovaniu životného prostredia,“ povedal Fico.
Riešenie, ktoré by pomohlo Slovalcu aj ďalším podnikom náročným na spotrebu energií, vidí premiér v niekoľkoročných prázdninách od systému nákupu emisných povoleniek. O návrhu chce informovať aj ďalšie európske krajiny a predstaviť ho plánuje i Európskej komisii. „To je však beh na dlhé časy, pretože dosiahnuť takúto dohodu v rámci komisie a v rámci EÚ bude náročné a komplikované,“ priznal Fico, no verí, že k myšlienke sa pridajú aj iné krajiny.
Na domácej úrovni chce premiér s hlinikárňou v Žiari nad Hronom podpísať memorandum o spolupráci na obdobie desiatich rokov. Memorandum by s podnikom podpisovali viacerí ministri, bližšie detaily predseda vlády nateraz nepredstavil. „Ak sa na tomto dohodneme, ja budem, samozrejme, žiadať Európsku komisiu, aby v tomto prípade akékoľvek investície, akúkoľvek pomoc, ktorú štát dá, sme si mohli odrátať zo všetkých tých makro ukazovateľov, ako je deficit a verejný trh,“ priblížil Fico.
Hlinikáreň v Žiari nad Hronom pôvodne prevádzkovala vyše 220 elektrolýznych pecí. Výrobu primárneho hliníka utlmili v lete 2022, posledné pece odstavili začiatkom roka 2023. Slovalco rozhodnutie v tom čase vysvetľovalo vysokými cenami energií a nedostatočnou kompenzáciou zo strany štátu pre energeticky náročný priemysel. Firma mala pôvodne do 500 zamestnancov, aktuálne tu pracuje približne 180 ľudí, pričom v hlinikárni naďalej funguje recyklačné centrum na spracovanie procesného šrotu.
Predseda vlády pri návšteve Slovalca skonštatoval, že hlinikáreň v Žiari nad Hronom je modernou a ekologickou fabrikou, ktorá dokáže vyrábať surovinu strategickú pre Slovensko i Európsku úniu (EÚ). Pripomenul, že v rámci európskych kapacít sa v súčasnosti vyrába približne 1,2 milióna ton primárneho hliníka.
„Európa však potrebuje medzi šiestimi až siedmimi miliónmi ton, všetko ostatné sa dováža z iných krajín. Táto fabrika bola schopná z tej európskej produkcie vyrábať 17 až 20 percent, povedzme do 200.000 ton hliníka,“ uviedol Fico. Skonštatoval tiež, že viaceré európske podniky museli pre vysoké ceny elektrickej energie svoju výrobu zastaviť, pričom dnes do Európy väčšinu hliníka dovážame z Číny alebo Afriky, kde sa energia vyrába predovšetkým z uhlia.
Problémom v rámci energeticky náročného priemyslu je podľa premiéra systém emisných povoleniek. „Nie je možné, aby sme pre ambiciózne klimatické ciele, ktoré máme, zatvárali zdravé, moderné a ekologické fabriky a dovážali sem hliník z krajín, kde, naopak, dochádza k obrovskému znečisťovaniu životného prostredia,“ povedal Fico.
Riešenie, ktoré by pomohlo Slovalcu aj ďalším podnikom náročným na spotrebu energií, vidí premiér v niekoľkoročných prázdninách od systému nákupu emisných povoleniek. O návrhu chce informovať aj ďalšie európske krajiny a predstaviť ho plánuje i Európskej komisii. „To je však beh na dlhé časy, pretože dosiahnuť takúto dohodu v rámci komisie a v rámci EÚ bude náročné a komplikované,“ priznal Fico, no verí, že k myšlienke sa pridajú aj iné krajiny.
Na domácej úrovni chce premiér s hlinikárňou v Žiari nad Hronom podpísať memorandum o spolupráci na obdobie desiatich rokov. Memorandum by s podnikom podpisovali viacerí ministri, bližšie detaily predseda vlády nateraz nepredstavil. „Ak sa na tomto dohodneme, ja budem, samozrejme, žiadať Európsku komisiu, aby v tomto prípade akékoľvek investície, akúkoľvek pomoc, ktorú štát dá, sme si mohli odrátať zo všetkých tých makro ukazovateľov, ako je deficit a verejný trh,“ priblížil Fico.
Hlinikáreň v Žiari nad Hronom pôvodne prevádzkovala vyše 220 elektrolýznych pecí. Výrobu primárneho hliníka utlmili v lete 2022, posledné pece odstavili začiatkom roka 2023. Slovalco rozhodnutie v tom čase vysvetľovalo vysokými cenami energií a nedostatočnou kompenzáciou zo strany štátu pre energeticky náročný priemysel. Firma mala pôvodne do 500 zamestnancov, aktuálne tu pracuje približne 180 ľudí, pričom v hlinikárni naďalej funguje recyklačné centrum na spracovanie procesného šrotu.