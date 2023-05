Premiér: Vláda nebude chcieť vyplácať zlaté padáky

Bratislava 24. mája (TASR) - Vláda nechce automaticky vyplácať "zlaté padáky" nominantom v štátnych podnikoch. Vyplýva to z vyjadrenia premiéra Ľudovíta Ódora. "Ak sa bude dať niečo v tomto smere urobiť, urobíme," vyhlásil v súvislosti s výzvou mimoparlamentného Hlasu-SD.



"Sú odôvodnené prípady odmien a sú neodôvodnené. Ak niekto pracuje pár mesiacov a dostane nejaký veľký balík peňazí, tak to nedáva žiaden, ani ekonomický zmysel, ani v tej morálnej rovine. Určite vláda nebude chcieť vyplácať tieto odmeny. Môžeme naraziť už na dohodnuté zmluvy. Ak sa bude dať niečo v tomto smere urobiť, urobíme," povedal premiér.



Predseda vlády reagoval aj na výzvu, aby si súčasní ministri po odchode z vlády nedali vyplatiť odstupné, alebo ho venovali na charitu. "Ak som povedal, že za pár mesiacov by, pochopiteľne, nemala prislúchať taká istá odmena ako za odvedené štyri roky práce, tak to platí aj pre ministrov, aj pre predsedu vlády," skonštatoval Ódor s tým, že zatiaľ sa touto témou nezaoberali.



Minister dopravy Pavol Lančarič odmietol, že by malo prísť k vyplateniu tzv. zlatých padákov v štátnom podniku Letové prevádzkové služby SR. "Nebudú žiadne zlaté padáky, lebo ani nikto neodchádza," uviedol. Vyplácanie odmien chce prísne kontrolovať aj v ďalších štátnych podnikoch.



Hlas-SD vyzval vládu, aby zabránila prípadnému vyplácaniu mimoriadne vysokých odmien, tzv. zlatých padákov v štátnych podnikoch. Poukázal na údajný pokus vyplatiť si takmer 1,5-miliónové odmeny v štátnom podniku Letové prevádzkové služby SR napriek žalobe zamestnancov pre nevyplatené peniaze. Od členov vlády odborníkov by tiež uvítal, keby sa dopredu vzdali odstupného alebo ho venovali na charitatívne účely. Výzvu zdôvodnil ich krátkym pôsobením vo funkciách.