Premiér: Vláda nechce ľuďom brať peniaze, ale pomôcť so zhodnotením

Bratislava 2. mája (TASR) - Vláda nechce brať ľuďom peniaze z ich účtov ani z druhého dôchodkového piliera. Naopak, chce im pomôcť k lepšiemu zhodnoteniu. Počas pravidelnej štvrtkovej Hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR to vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD).



Reagoval tak na otázku, ktorú položil poslanec Pavol Goga (Smer-SD): "Opozícia po strašení trojpercentným navyšovaním DPH prešla na strašenie občanov tvrdením, že im ide vláda ukradnúť druhý dôchodkový pilier. Môžete nám prosím priblížiť, aké má vláda v skutočnosti plány s druhým pilierom a aký postoj prevláda v tejto problematike v rámci Európskej únie?"



Premiér odmietol tvrdenia o tom, že vláda ide zobrať ľuďom peniaze či siahnuť na ich vklady. "Naopak, my tým ľuďom chceme pomôcť. Pretože ak dnes má niekto peniaze v banke a má tam nejaký smiešny úrok, ktorým sa zhodnocujú jeho peniaze, štát má právo ponúknuť takémuto občanovi: Poď uvažovať inak. Zober si svoje peniaze a kúp si napríklad štátny dlhopis, ktorý použijeme potom na výstavbu diaľnic. A nedostaneš 1,5 %, ale dostaneš 3 %," priblížil Fico.



Podobný princíp chce vláda podľa neho uplatniť aj v prípade druhého piliera. Kritizoval, že prvé dôchodky aj s využitím tohto piliera sú nižšie ako tie, ktoré vypláca Sociálna poisťovne. "Musíme ponúknuť dôchodkovým správcovským spoločnostiam - poďte sa pozrieť na to, či radšej ako poslať peniaze na nejaký americký finančný trh nepoužijete tieto peniaze na Slovensku na financovanie obrovských infraštrukturálnych projektov a zhodnotíte tieto peniaze výraznejšie. Pretože vždy máte väčšiu istotu v Slovenskej republike, ako v amerických investičných trhoch," zdôraznil premiér.



Pri nedávnej diskusii o správe o fungovaní jednotného trhu EÚ sa podľa neho objavila veľká kritika toho, že obrovské množstvo európskych peňazí končí na trhoch v Spojených štátov amerických. Nemôžu sa potom použiť na financovanie veľkých infraštrukturálnych projektov v Európe. "Preto máme právo pýtať sa na Slovensku, či súhlasíme s tým, že miliardy, ktoré sú naakumulované v druhom dôchodkovom fonde, končia niekde na amerických finančných trhoch," dodal Fico.