< sekcia Ekonomika
Premiér: Vláda prijala dočasné obmedzenie predaja a vývozu nafty v SR
Predaj motorovej nafty sa obmedzuje na finančný limit 400 eur na tankovanie do jedného motorového vozidla.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 18. marca (TASR) - Vláda v stredu prijala nariadenie, ktorým na nasledujúcich 30 dní obmedzila objem nafty, ktorý bude možné natankovať na čerpacích staniciach na Slovensku. Dočasne tiež obmedzuje vývoz nafty z územia SR. Zároveň bude na čerpacích staniciach platiť pre všetky vozidlá registrované mimo územia SR osobitná cena motorovej nafty, stanovená ako priemer cien za Rakúsko, Česko a Poľsko. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD).
Pripomenul, že vláda musela už skôr vyhlásiť stav ropnej núdze kvôli tomu, že je potrebné dodávať rafinérii Slovnaft ropu aj zo štátnych zásob. Táto situácia umožňuje kabinetu robiť aj ďalšie opatrenia, ktoré obmedzujú spotrebu motorovej nafty.
„Došlo k situácii, že na severe Slovenska doslova vyschli desiatky čerpacích staníc, pretože cena je v porovnaní s Poľskom podstatne nižšia a oplatilo sa, alebo stále sa ešte opláca, občanom Poľska prísť na územie Slovenska za nákupnou turistikou a zásobovať sa pohonnými látkami na území Slovenska. To spôsobuje nestabilitu, a preto sme pristúpili k rozhodnutiu, že urobíme obmedzujúce opatrenia, ktoré sú pomerne kategorické, až extrémne, ale pravdepodobne iná cesta v stave, kedy nám pán Zelenský tak pomáha, ani neexistuje,“ konštatoval Fico.
Zdôraznil, že schválené vládne nariadenie bude zatiaľ platné iba 30 dní, a to pravdepodobne od štvrtka (19. 3.), kedy by malo byť zverejnené v Zbierke zákonov. Zároveň avizoval, že ak sa to ukáže ako potrebné, vláda schváli predĺženie jeho účinnosti. Podľa premiéra je pochopiteľné, že nariadenie obsahuje aj výnimky z týchto obmedzení. Týkajú sa napríklad polície, armády, hasičov či záchrannej služby. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR môže osobitným rozhodnutím určiť ďalšie vozidlá, ktoré budú mať výnimku.
„Predpokladám, že budú pokusy toto nariadenie obchádzať. Vždy je to tak, ale myslím si vo všeobecnosti, že toto nariadenie bude mať svoj efekt a že trošku utlmíme tú nákupnú turistiku, ktorú dnes pociťujeme pri pohonných hmotách,“ zhodnotil Fico.
Opätovne odmietol kritiku opozície, že v SR sú príliš vysoké ceny pohonných látok. „Slovensko, pokiaľ ide o naftu, má ju najlacnejšiu vo V4 a podstatne lacnejšiu, ako to je v Rakúsku. A pokiaľ ide o benzíny, tam sme na rovnakej cenovej úrovni s ostatnými krajinami V4, ale sme lacnejší ako v Rakúsku. A tento trend, túto politiku a tento politický cieľ vlády SR mienime dodržiavať aj v nasledujúcich dňoch,“ doplnil premiér.
