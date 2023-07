Premiér: Vláda samosprávam rozumie, je v podobnej situácii

Bratislava 17. júla (TASR) - Vláda veľmi dobre rozumie situácii, v ktorej sú samosprávy. Tým vládne rozhodnutia zobrali z rozpočtov niekoľko sto miliónov eur a vláde podobne zvýšili výdavky rozhodnutia parlamentu. V reakcii na vyhlásenia zástupcov samospráv to povedal premiér Ľudovít Ódor. Na Slovensku podľa neho už dávno nebola vláda, ktorá by tak intenzívne rokovala so samosprávami, no aktuálne im vyplatenie 108 miliónov eur na zvýšené náklady na energie sľúbiť nemôže.



"Žiaľ, v tomto stave, keď máme nad rámec rozpočtu vyplatiť vyše 700 miliónov eur, nevieme prisľúbiť tieto peniaze, keďže možno na jeseň potom nebude na dôchodky alebo na zdravotnú starostlivosť," povedal Ódor. Samosprávy podľa neho vláda poprosila o zdržanlivý postoj do 15. augusta. Vtedy by mali byť k dispozícii údaje o aktuálnom stave štátneho rozpočtu.



Niektoré združenia samospráv podľa premiéra tieto veci pochopili, iné začali problém intenzívne politizovať. Ódor dodal, že je kedykoľvek k dispozícii, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu. "Žiaľ, ani ja nemám tlačiareň na peniaze a v rámci súčasných rozpočtových možností nie je možné zvýšiť pomoc pre samosprávy," dodal.