Premiér: Vláda víta navýšenie sumy rozpočtu EÚ, má však určité výhrady

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) počas tlačovej konferencie po stretnutí s eurokomisárom pre rozpočet, boj proti podvodom a verejnú správu Piotrom Serafinom v Bratislave 2. decembra 2025.

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Vláda Slovenskej republiky víta, že došlo k navýšeniu celkovej sumy rozpočtu Európskej únie na roky 2028 - 2034 na sumu takmer dva bilióny eur. Výhrady má však ku kráteniu výdavkov na znižovanie regionálnych rozdielov. Na utorkovej tlačovej konferencii po stretnutí s eurokomisárom pre rozpočet Piotrom Serafinom to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD).





