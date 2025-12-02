< sekcia Ekonomika
Premiér: Vláda víta navýšenie sumy rozpočtu EÚ, má však určité výhrady
Bratislava 2. decembra (TASR) - Vláda Slovenskej republiky víta, že došlo k navýšeniu celkovej sumy rozpočtu Európskej únie na roky 2028 - 2034 na sumu takmer dva bilióny eur. Výhrady má však ku kráteniu výdavkov na znižovanie regionálnych rozdielov. Na utorkovej tlačovej konferencii po stretnutí s eurokomisárom pre rozpočet Piotrom Serafinom to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD).
