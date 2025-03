VIDEO: Premiér: Vláda vyčlenila 10 mil. eur v súvislosti so slintačkou

Bratislava 31. marca (TASR) - Vláda vyčlenila sumu 10 miliónov eur na nákupy tovarov a služieb potrebných pri výkone opatrení súvisiacich so slintačkou a krívačkou (SLAK). Uviedol to na brífingu po pondelkovom mimoriadnom rokovaní vlády premiér Robert Fico (Smer-SD) za účasti ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Vláda podľa Fica taktiež rokovala o vyčlenení profesionálnych vojakov na zabezpečenie poriadku v súvislosti so SLAK.



"Na základe materiálu, ktorý predložil minister vnútra SR, sme vyčlenili 10 miliónov eur, ktoré budú použité v rámci Ministerstva vnútra SR na nákup rôznych tovarov a služieb, ktoré sú potrebné pri boji proti slintačke a krívačke," spresnil predseda vlády.







"Druhý materiál, o ktorom sme rokovali, bol návrh na vyčlenenie profesionálnych vojakov na zabezpečenie verejného poriadku na vnútorných hraniciach SR a na zabezpečenie strážených objektov v súvislosti s výskytom vysokonákazlivého vírusu slintačky a krívačky na území Slovenskej republiky. Potrebujeme pokračovať vo vyčleňovaní profesionálnych vojakov, pretože informácie nie sú práve najpriaznivejšie," doplnil.



Strata stáda, ktoré má 1000 jedincov, bude podľa Fica stáť štát sedem až desať miliónov eur. "Už teraz hovoríme, že ak dôjde k utrateniu 3500 jedincov, tak v Plaveckom Štvrtku pôjde o škody v hodnote 60 až 70 miliónov eur. A to ešte stále nevieme, čo bude ďalej, hoci opatrenia sú mimoriadne dôrazné," dodal premiér.



Doplnil, že v rámci pondelkového telefonátu predsedníčku Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyenovú upozornil na to, že SLAK rozšírením sa zo Slovenska a Maďarska môže vytvoriť problém v celej Európe. "Sme veľmi blízko českých hraníc, sme veľmi blízko rakúskych hraníc. Preto som sa dohodol s predsedníčkou EK, že v krátkom čase ju budem informovať o našich návrhoch, pokiaľ ide o kompenzácie. Už dnes hovoríme o škodách za 60 miliónoch eur a bude to podľa mňa ešte viac," uzavrel Fico.