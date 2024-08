Premiér: Vyberáme z niekoľkých variantov konsolidačných opatrení

Bratislava 27. augusta (TASR) - Vláda by mala predložiť návrh konsolidačných opatrení na ozdravenie verejných financií ako jeden balík zákonov. Po utorkovom stretnutí s prezidentom Petrom Pellegrinim to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD). Priblížil, že rezort financií pracuje na viacerých variantoch, a to na krátkodobom ale aj dlhodobom.



Krátkodobý variant opatrení by sa zaoberal iba rokom 2025, dlhodobý by reagoval na roky 2025, 2026 a prípadne aj 2027. "Kto sa trošku vyzná v ekonomických parametroch, veľmi dobre vie, o čom teraz hovorím, pretože od toho sa bude odvíjať aj charakter opatrení, ktoré navrhneme," povedal Fico.



Výnimkou, ktorá nebude v balíku lex konsolidácia, by podľa premiéra mohla byť plánovaná daň z finančných transakcií. Premiér tak potvrdil informácie o možnom zdanení niektorých finančných operácií. Ministerstvo financií ešte koncom júla ale odmietlo, že by plánovalo zdanenie výberu z bankomatov či bankové prevody bežným občanom. V hre tak zostalo zdanenie transakcií pre firmy.