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Premiér: Výmena turbín v elektrárni Gabčíkovo bude trvať desať rokov
Výmena bude stáť viac ako 465 miliónov eur a realizovať ju bude rakúska spoločnosť Andritz Hydro v konzorciu so slovenskou firmou VUJE.
Autor TASR
Gabčíkovo 31. augusta (TASR) - Turbíny vo vodnej elektrárne Gabčíkovo sa budú vymieňať postupne počas desiatich rokov, pričom prvá turbína bude doručená do dvoch rokov a posledná do ôsmich. Pri príležitosti podpisu zmluvy na výmenu turbín to v pondelok uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD). Výmena bude stáť viac ako 465 miliónov eur a realizovať ju bude rakúska spoločnosť Andritz Hydro v konzorciu so slovenskou firmou VUJE.
„Bude sem doručených osem nových moderných kaplánových turbín a k tomu všetko ostatné nevyhnutné technologické zázemie. Ide o modernizáciu obrovského rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Navyše, aj samotný dodávateľ potrebuje na výrobu týchto kaplánových turbín a súvisiace technológie nejaký čas,“ priblížil premiér.
Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) zdôraznil, že na rekonštrukciu nebude treba vyčleniť peniaze zo štátneho rozpočtu. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) si podľa jeho slov na projekt zarobila, navyše naň dostala dotáciu z Modernizačného fondu Európskej únie (EÚ).
Taraba tiež ocenil, že vďaka investícii bude najväčšia vodná elektráreň na Slovensku modernejšia, výkonnejšia a spoľahlivejšia. „Situácia s turbínami je v havarijnom stave. Od roku 2010, teda pred 16 rokmi bolo Slovensko upozornené výrobcom, že turbíny môžu prestať plniť svoju funkciu. Bez fungujúcich turbín nevieme nielen vyrábať energiu, ale ani plniť protipovodňovú úlohu. Som rád, že tender prebehol za najprísnejších európskych štandardov, bol bez námietok a máme dodávateľa, ktorým je renomovaná svetová firma a ktorá je garanciou, že turbíny riadne dodá a bude ich aj servisovať počas ich životnosti,” priblížil.
Generálny riaditeľ VV Peter Molda uviedol, že po rekonštrukcii sa reálny výkon zvýši zo 630 megawattov (MW) o asi 10 %. Deklarovaný výkon elektrárne Gabčíkovo je síce 720 MW, takýto výkon by však podľa Moldu elektráreň mohla dosiahnuť iba po dostavbe energetického stupňa na maďarskej strane.
„Bude sem doručených osem nových moderných kaplánových turbín a k tomu všetko ostatné nevyhnutné technologické zázemie. Ide o modernizáciu obrovského rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Navyše, aj samotný dodávateľ potrebuje na výrobu týchto kaplánových turbín a súvisiace technológie nejaký čas,“ priblížil premiér.
Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) zdôraznil, že na rekonštrukciu nebude treba vyčleniť peniaze zo štátneho rozpočtu. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) si podľa jeho slov na projekt zarobila, navyše naň dostala dotáciu z Modernizačného fondu Európskej únie (EÚ).
Taraba tiež ocenil, že vďaka investícii bude najväčšia vodná elektráreň na Slovensku modernejšia, výkonnejšia a spoľahlivejšia. „Situácia s turbínami je v havarijnom stave. Od roku 2010, teda pred 16 rokmi bolo Slovensko upozornené výrobcom, že turbíny môžu prestať plniť svoju funkciu. Bez fungujúcich turbín nevieme nielen vyrábať energiu, ale ani plniť protipovodňovú úlohu. Som rád, že tender prebehol za najprísnejších európskych štandardov, bol bez námietok a máme dodávateľa, ktorým je renomovaná svetová firma a ktorá je garanciou, že turbíny riadne dodá a bude ich aj servisovať počas ich životnosti,” priblížil.
Generálny riaditeľ VV Peter Molda uviedol, že po rekonštrukcii sa reálny výkon zvýši zo 630 megawattov (MW) o asi 10 %. Deklarovaný výkon elektrárne Gabčíkovo je síce 720 MW, takýto výkon by však podľa Moldu elektráreň mohla dosiahnuť iba po dostavbe energetického stupňa na maďarskej strane.