Premiér: Výpadok dodávok ropy evidujeme, očakávame ich skoré obnovenie

Bratislava 16. novembra (TASR) – Slovenská vláda eviduje prerušenie dodávok ruskej ropy ropovodom Družba do rafinérie Slovnaft. Minister hospodárstva Karel Hirman kolegov pravidelne o situácii informuje a v súčasnosti nie je dôvod na akékoľvek obavy. Na stredajšej tlačovej konferencii pred zasadnutím vlády to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO).



"Momentálne môžu byť občania pokojní, všetko je zabezpečené, nič nie je ohrozené," povedal Heger. Obnovenie dodávok ropy na Slovensko je podľa neho otázkou najbližších hodín, maximálne niekoľkých dní.



K prerušeniu toku ropy došlo v utorok (15. 11.) večer po raketovom útoku Ruska na ukrajinské energetické zariadenia. Slovenský prepravca ropy Transpetrol pozastavenie dodávok potvrdil, ukrajinská strana ho o príčine odstavenia ropovodu oficiálne neinformovala.



K možnému obnoveniu dodávok ropy sa vyjadrila aj rafinéria Slovnaft, ktorá je súčasťou skupiny MOL. "Skupina MOL udalosti pozorne sleduje a s ukrajinskými partnermi skúma podmienky na opätovné spustenie ropovodu Družba," uviedla Tatiana Novotná z komunikačného oddelenia Slovnaftu. "Prevádzkové rezervy Slovnaftu, ako aj strategické rezervy Slovenska sú dostatočné na to, aby sme udržali rafinériu v Bratislave v prevádzke až do odstránenia škôd," dodala Novotná.