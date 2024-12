Premiér: Výstavba nájomných bytov sa môže od januára uvádzať do života

Bratislava 17. decembra (TASR) - Projekt výstavby štátom podporovaných nájomných bytov sa blíži k finalizácii potrebných rozhodnutí a od januára by sa mohol dostávať do života. Uviedol to v utorok predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po rokovaní s predstaviteľmi Ministerstva dopravy SR a Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB).



"Blížime sa k finalizácii všetkých rozhodnutí, ktoré potrebujeme na to, aby sme mohli od januára začať reálne tento projekt dostávať do života," uviedol Fico. Doplnil, že štát má aktuálne podpísané zmluvy na výstavbu nájomných bytov s dvomi investormi. "Tieto zmluvy predpokladajú, že začiatkom budúceho roka by mohli tieto dve spoločnosti realizovať ich prvé predstavy o tom, že dajú do systému určitý počet nájomných bytov," doplnil premiér.



Fico pripomenul, že v prípade štátom podporovaného nájomného bývania nejde o sociálne byty, ale o štandardné nájomné byty s komerčným nájomným, ktoré však bude výhodnejšie, ako je trhové nájomné.



"Najväčší význam tohto projektu však spočíva v tom, že zamestnávateľ bude môcť stabilizovať svojich zamestnancov tým, že bude prispievať príspevkom na bývanie pre takéhoto zamestnanca," vysvetlil premiér s tým, že tento príspevok bude oslobodený od daní a odvodov.



Úlohou AŠPNB podľa premiéra teraz bude začať intenzívne rokovania so zapojenými investormi a žiadať ich, aby vložili do systému prvé byty. "V tých dodatkoch je napísané, že má ísť o 500 bytov od jednej spoločnosti a o 500 bytov od druhej spoločnosti. Treba však pripomenúť, že každá táto spoločnosť má inú vnútornú politiku. Kým jedna môže kupovať hotové produkty, tak druhá môže tieto nájomné byty len stavať," uviedol Fico.



Agentúra má tiež v čo najkratšom čase zorganizovať stretnutie s predstaviteľmi samospráv, urobiť monitoring veľkých stavebných spoločností, ktoré stavajú byty a zistiť, či by ich produkty mohli byť použité v rámci projektu štátom podporovaného nájomného bývania.



"Je to obrovská injekcia do stavebníctva, pretože, ak si uvedomíme, aké výhodné podmienky dnes investori majú na výstavbu týchto bytov, tak si myslíme, že by mohlo dôjsť k pomerne masívnemu investovaniu a k oživeniu slovenského stavebníctva," uzavrel Fico.