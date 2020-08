Premiér: Pre pracovníkov v prvej línii sme vyčlenili 50 miliónov eur

Bratislava 14. augusta (TASR) - Pre pracovníkov v prvej línii vyčlení štát 50 miliónov eur. Povedal to premiér Igor Matovič (OĽANO) na piatkovom tlačovom brífingu. Peniaze dostanú zdravotné sestry, vojaci, policajti či zamestnanci domovov sociálnych služieb.



Premiér: Vývoj HDP je prekvapením pre všetkých okrem nás



Vývoj hrubého domáceho produktu (HDP), o ktorom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR v piatok, je podľa premiéra Igora Matoviča (OĽANO) prekvapením pre všetkých okrem vládnej koalície. Premiér tento vývoj považuje za splnenie cieľa, a to ochrániť firmy a zamestnancov pred ekonomickými dosahmi pandémie nového koronavírusu. Vyjadril sa tak na piatkovom spoločnom tlačovom brífingu so štátnym tajomníkom Ministerstva financií (MF) SR Marcelom Klimekom.