Pellegrini: Vývoj ekonomiky je stabilný, potvrdzujú to aj ratingy

Bratislava 29. januára (TASR) - Všetky tri medzinárodné ratingové agentúry potvrdili Slovensku stabilný vývoj ekonomiky. To jej dáva dobrý základ do budúcnosti a znamená to pre ňu dobré hodnotenie. Uviedol to po skončení rokovania vlády na pôde Národnej banky Slovenska (NBS) premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Zhoršenie vývoja ekonomiky nezaznamenala ani NBS.



Premiér priblížil, že vláda s NBS rokovala o viacerých témach, najmä o tom, ako sa Slovensku darí v rámci krajín V4, ako sa vyvíja priemysel, dotkli sa aj otázky správy devízových rezerv a platobných stykov. "Významnú časť tvorila diskusia o finančnej gramotnosti, ktorá je stále nízka a je dôležité, aby sa zvyšovala," podotkol premiér. NBS informovala vládu aj o finančnej stabilite na Slovensku a vývoji zadlženosti slovenských domácností.



Guvernér NBS Peter Kažimír podotkol, že takéto pozvanie na rokovanie dostane akákoľvek vláda, ktorá o to bude mať záujem. V súvislosti s vývojom hospodárstva uviedol, že nebolo zaznamenané zhoršenie. "V oblasti ekonomického vývoja sa neodlišujeme od poslednej predikcie z decembra minulého roka, nemáme odchýlku v makroekonomickom scenári," doplnil Kažimír. Podľa neho je však dobrou správou to, že sa ekonomika eurozóny stabilizuje. "Keďže Slovenská republika má skúsenosť, že má fázový posun, z toho vyplýva opatrný optimizmus, že tieto pozitívne čísla sa prejavia s časovým odstupom aj na výkone slovenskej ekonomiky," priblížil Kažimír s tým, že naďalej ostáva silná spotreba domácností a trh práce je v dobrej kondícii. Problémy však ostávajú v niektorých častiach priemyslu, okrem automobilového. "Máme ďalšie odvetia priemyslu, kde je problém s produktivitou práce. Tá je založená na nedostatočnom objeme investícií do nových technológií, s tým je spojená aj problematika ľudského kapitálu," podotkol Kažimír.



Ďalšie témy, ktoré predostrela NBS vláde, sa týkali napríklad okamžitých platieb, ale aj zlatých rezerv, ktoré má SR uložené vo Veľkej Británii. "Predložili sme vláde návrh na zaokrúhľovanie jedno- a dvojcentových mincí. Chceme, aby sme tento problém v prospech občanov a podnikateľov vedeli riešiť," uviedol Kažimír. Slovenská centrálna banka chce byť aj lídrom v oblasti finančného vzdelávania. "Chceme urobiť všetko pre to, aby sme v spolupráci so školským systémom aj komerčnými subjektmi vytvorili platformu, aby sa nám podaril obrat v tejto oblasti," dodal Kažimír.