Premiér: Zníženie DPH na základné potraviny utlmí infláciu

Bratislava 20. decembra (TASR) - Rozhodnutie vlády SR znížiť sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) na päť percent pri základných potravinách bude mať významný protiinflačný charakter. Uviedol to v piatok premiér SR Robert Fico (Smer-SD) po stretnutí s prvovýrobcami potravín na tlačovej konferencii.



"Chcem oceniť kvalitný sociálny dialóg, ktorý vedieme s celým reťazcom. Dohodli sme sa, že nechceme používať radikálne cenové nástroje, ktoré má k dispozícii vláda, pokiaľ vieme dosiahnuť výsledky cez kvalitný sociálny dialóg. Toto je dôležitá téma pre vládu, aby ľudia mohli mať cenovo dostupné, kvalitné a bezpečné potraviny," uviedol premiér SR.



Dodal, že vláda je pripravená robiť všetky potrebné opatrenia, aby maximálne tlmila infláciu, ktorá má v celej Európe opäť narastajúci trend. Taktiež podotkol, že päťpercentná DPH platí pre zoznam základných potravín, akými sú napríklad biely rožok či klasický chlieb.



Premiér taktiež ocenil obchodné reťazce preto, že sú najlepším nástrojom na znižovanie cien. "Oceňujem aj to, že dnes prebieha výrazná kampaň v týchto reťazcoch pokiaľ ide o znižovanie cien už pred Vianocami. Už teraz niektoré reťazce pretavujú zníženie DPH do svojich produktov," dodal.



Ďalšie stretnutie s prvovýrobcami sa má uskutočniť začiatkom januára. "Dohodli sme sa aj na tom, že od budúceho roku si stanovíme harmonogram stretnutí a tém. Som pripravený s pánom ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom (Smer-SD) stretnúť sa s celým reťazcom minimálne trikrát," objasnil Fico s tým, že pred nimi stoja rôzne témy. Ide napríklad o investičný dlh, pokiaľ ide o spracovateľský priemysel, ako aj kampaň na podporu slovenských výrobkov.



"Som predovšetkým presvedčený, že naše rozhodnutie znížiť DPH na 5 % pri základných potravinách a na 19 %, pričom základná sadzba bude 23 % pri ostatných potravinách, bude mať významný protiinflačný charakter," uzavrel premiér SR.