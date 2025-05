Premiér: Zrušenie 13. dôchodku alebo vlakov zadarmo je neprijateľné

Bratislava 20. mája (TASR) - Rušenie sociálnych opatrení, ako sú vlaky a obedy pre študentov zadarmo, či zrušenie 13. dôchodku je podľa predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) neprijateľné. Premiér tak v utorok na sociálnej sieti reagoval na návrh niektorých opatrení Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, ktorými by sa podľa zamestnávateľov mali konsolidovať verejné financie.



„Vážim si zamestnávateľov. Ale som ľavičiar a zrušenie 13. dôchodku alebo obedov a vlakov zadarmo pre žiakov a študentov je pre mňa neprijateľné,“ uviedol Fico. Konsolidácia podľa premiéra nemôže ísť len na úkor najslabších a musia sa na nej zúčastniť aj zamestnávatelia.



Prezident AZZZ SR Rastislav Machunka upozornil, že zníženie deficitu je rozhodne kľúčové aj pre to, aby sme dokázali čeliť budúcim ekonomickým výzvam a udržali dôveru investorov a medzinárodných inštitúcií.



V oblasti sociálneho systému navrhuje asociácia motivujúce zmeny, ako napríklad postupné znižovanie dávky v nezamestnanosti po treťom mesiaci, čím by sa mal podporiť rýchlejší návrat nezamestnaných na trh práce. V oblasti energetickej politiky predstavitelia AZZZ SR odporučili prechod od plošného dotovania energií k adresnej pomoci. Ďalším navrhovaným opatrením na úsporu by mohlo byť zrušenie jedného zo štátnych sviatkov.



Okrem výdavkových opatrení sa vo svojich návrhoch zamerala AZZZ SR aj na znižovanie byrokracie a štrukturálnu reformu verejnej správy, kde okrem iného navrhuje zrušenie alebo zlúčenie ministerstiev, ako aj zrušenie príslušných inštitútov a príspevkových organizácií zriadených ministerstvami.



Premiér odmietol aj tento návrh. „Zo zlúčenia ministerstiev zarobíme ‚pinac‘ a zrušenie VÚC je nemožné politicky dosiahnuť,“ zakončil.