Premiér:Rokovanie vlády o problémoch autopriemyslu bude začiatkom júla

Bratislava 5. mája (TASR) - Osobitné rokovanie vlády SR o problémoch automobilového priemyslu na Slovensku by sa mohlo uskutočniť začiatkom júla tohto roku. Uviedol to na sociálnej sieti predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) k svojmu pondelkovému rokovaniu so zástupcami automobilového sektora. O tzv. kurzarbeite, ktorý by pomohol s problémami automobiliek v SR, by sa podľa neho mohlo rokovať v parlamente už na májovej schôdzi.



„Na úrade vlády sme dnes mali dôležitých hostí - predstaviteľov automobilového priemyslu, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v slovenskej ekonomike. Spoločne nás trápia vysoké ceny energií, na ktoré nám Európska únia (EÚ) neponúka žiadne praktické riešenia. Práve naopak, tlakom na zastavenie dodávok energií z východu orgány EÚ čisto z politických dôvodov vytvárajú podmienky na ďalšie zvyšovanie cien plynu, čo má dôsledky aj na vývoj cien elektriny,“ priblížil premiér.



„Automobiloví kapitáni“ upozornili podľa Fica na stretnutí aj na nedostatky pri zabezpečovaní dostatočného počtu kvalifikovaných pracovných síl, včítane tých zo zahraničia a na špecifické problémy automobilového priemyslu pri spracovaní priemyselného odpadu. „Samozrejme, že stretnutiu dominovala téma dosahu amerických 25-percentných ciel na autá vyrobené v Európe,“ spresnil.



„Uvedomme si, že na Slovensku je taká vysoká koncentrácia produkcie áut, že keď použijeme údaj počtu áut vyrobených na jedného občana Slovenskej republiky, sme svetovými lídrami. Americké clá výrazne ohrozujú zamestnanosť na Slovensku. Preto sme diskutovali, či v danej situácii nie je vhodnejšie pristúpiť k čiastočnému plateniu zamestnancov, ktorí pre nedostatok objednávok nebudú môcť nastúpiť k výrobným linkám, tzv. kurzarbeit, ako dovoliť ich prepustenie s vážnymi sociálnymi dôsledkami,“ zdôraznil.



Vláda sa rovnako podľa neho chce spoločne sústrediť na využívanie fondov EÚ na podporu automobilového priemyslu alebo na uvedenie mechanizmov typu šrotovné na európskej úrovni. „Minimálne v tomto okamihu môžem potvrdiť, že intenzívne skúmame legislatívne a finančné možnosti príslušných legislatívnych zmien vedúcich ku spomínanému kurzarbeitu. Takáto zmena, ak nám to dovolí prebiehajúca konsolidácia verejných financií, kedy musíme robiť škrty a nie nové výdavky, by mohla byť schválená v skrátenom legislatívnom konaní na májovej schôdzi parlamentu,“ avizoval Fico.



„Opakujem však, že bude potrebná dôsledná diskusia na vláde. Predstaviteľom automobilového priemyslu na Slovensku som rovnako ponúkol aj osobitné zasadnutie vlády k výzvam, pred ktorými produkcia áut stojí. Takúto vládu sme už mali vo februári 2024 a ja verím, že po dohode a v spolupráci so zainteresovanými firmami a príslušným zväzom budeme schopní takúto vládu zorganizovať začiatkom júla tohto roku,“ dodal predseda vlády.