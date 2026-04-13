Premiér:SR ponúka Vietnamu spoluprácu v atómovej energii a zbrojárstve
Vietnam má v oblasti atómovej energie záujem o výchovu expertov, SR je podľa premiéra pripravená byť v tejto oblasti maximálne nápomocná. Za druhú oblasť spolupráce označil zbrojársky priemysel.
Autor TASR
Hanoj/Bratislava 13. apríla (TASR) - Slovenská vláda ponúka Vietnamu spoluprácu v oblasti atómovej energie a zbrojárskeho priemyslu. Premiér Robert Fico (Smer-SD) o tom informoval v pondelok na návšteve Vietnamu v príhovore po podpise dohody o strategickom partnerstve medzi oboma krajinami.
„Vláda Slovenskej republiky berie na vedomie rozhodnutie vlády Vietnamu, že chce ísť cestou výroby elektrickej energie v budúcnosti aj cez výstavbu atómových elektrární. Nebudem opakovať jedinečné skúsenosti Slovenskej republiky v tejto oblasti, opätovne ich ponúkame,“ povedal Fico.
Vo všetkých ostatných oblastiach si podľa predsedu vlády podnikatelia nájdu cestu k sebe. Súčasťou vládnej delegácie SR vo Vietname je veľká podnikateľská misia. „My chceme pomôcť aktívnou účasťou Eximbanky a chceme pomôcť aj veľmi inšpiratívnym modelom podpory zahraničných investícií, ktoré máme na území Slovenskej republiky,“ pokračoval Fico.
Fico ocenil, že slovenskí občania opätovne nachádzajú Vietnam ako zaujímavú cestovnú turistickú destináciu, ale predovšetkým ako priateľskú krajinu. „Je obrovským úspechom, že po tom, čo ste umožnili slovenským občanom cestovať bez víz na obdobie, ktoré nepresahuje 45 dní, v priebehu jedného roka navštívilo Vietnam viac ako 18.000 turistov zo Slovenska,“ povedal.
Slovensko má podľa Fica záujem o pravidelné priame letecké spojenie medzi Bratislavou a Vietnamom, pretože sa zdá, že letecké spojenie, ktoré je určené len pre turistov z Bratislavy do Vietnamu, už nie je postačujúce.
