Premiér: Vítam spoluprácu s novým predsedom ÚRSO

Bratislava 6. decembra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) víta spoluprácu s novovymenovaným predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefom Holjenčíkom. Taktiež privítal balík návrhov, ktorý pomôže úradu prijať nezávislé rozhodnutia, pokiaľ ide o cenu plynu pre domácnosti. Vyhlásil to v stredu po rokovaní vlády.



"Predovšetkým ide o zmeny nariadení vlády a rozhodnutia v oblasti všeobecného hospodárskeho záujmu, ktoré umožňujú, aby sme teraz začali robiť rozhodnutia, ktoré môžu pomôcť ÚRSO prijať iné nezávislé rozhodnutia, pokiaľ ide o cenu plynu pre domácnosti, ale aj ďalšie komodity," uviedol Fico.



V spolupráci s ÚRSO a s použitím balíka, ktorý vláda má na prípadné rozhodnutia úradu, by chcela garantovať, že v nasledujúcom roku sa ceny základných komodít energií nebudú hýbať tak, že by to občanov ohrozovalo. "Tieto rozhodnutia potvrdzujú, že sme razantná vláda, že si stojíme za svojimi slovami, že hľadáme riešenia," doplnil Fico.



Vysoká miera inflácie je obrovský problém, ktorý by bol podľa premiéra ešte prehĺbený tým, keby nechali ceny energií zvýšiť tak, ako to navrhoval úrad minulý týždeň.



Nového predsedu ÚRSO vláda vymenovala na stredajšom zasadnutí. Bude ním opätovne Jozef Holjenčík, ktorý úrad viedol od roku 2007 do 2017.