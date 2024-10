Premiér:Vláda sa musí venovať cenám potravín aj energií pre budúci rok

Bratislava 20. októbra (TASR) - Ceny potravín sú témou, ktorej sa musí venovať aj predseda vlády. Spolu s poľnohospodármi, potravinármi a obchodníkmi je potrebné nájsť spôsob, aby sa v nich od budúceho roka prejavilo zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na základné potraviny z 10 % na 5 %. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD).



Doterajšie rokovania so zainteresovanými stranami boli podľa neho konštruktívne a budú ešte ďalšie. Zatiaľ je snahou dohodnúť sa. Ak by však k dohode nedošlo, štát má pomerne veľa nástrojov, ktoré môže použiť, zdôraznil Fico.



"Dnes už na rozdiel od minulosti štát disponuje informáciami. Vieme, aké sú vstupy poľnohospodárov, za čo ten produkt predávajú do obchodného reťazca a vieme, koľko ten produkt stojí na pulte. Potom môže prísť nejaké rozhodnutie," upozornil s tým, že si váži diskusiu a preto zatiaľ o možných ďalších krokoch vlády nechce hovoriť. "Ale odmietam odpoveď, že zníženie DPH z 10 % na 5 % pri vybranom okruhu základných potravín bolo o ničom. Potom sme to nemuseli robiť. My sme to robili preto, lebo chceme, aby sa tá cena aspoň trochu zastabilizovala v okruhu potravín, ktorý je pre ľudí dôležitý," vysvetlil premiér.



Dôležitou témou pre budúci rok sú podľa neho aj ceny energií, ktorých vývoj chce vláda tiež postrážiť. "Čakáme na cenové výmery. Vedieme veľmi tvrdé rokovania na všetkých úrovniach. Domnievam sa, že by bolo veľmi nesprávne sa na to len tak pozerať a nerobiť nič," podčiarkol Fico. Koľko by pomoc s cenami energií mohla stáť, zatiaľ bližšie neuviedol. "Sú rôzne varianty, tých parametrov, ktoré musíme pozerať, je pomerne veľa," doplnil.



Opätovne zdôraznil, že na potrebe ozdravenia verejných financií sa všetci zhodujú, nie však na jej konkrétnej podobe. "Nepočuli sme od nikoho inú štruktúru konsolidácie, ktorú musíme urobiť. My sme si tú štruktúru nastavili a za touto štruktúrou si stojíme," dodal premiér.