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Prémiové kancelárie v Bratislave sú najdostupnejšie od roku 2005
Nájomné za prémiové kancelárie sa pohybuje na úrovni 22 eur za m² mesačne a od roku 2005 zdraželo len o 29 %.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Bratislava má momentálne najnižšie nájomné za prémiové kancelárie spomedzi hlavných trhov strednej Európy. Pohybuje sa na úrovni 22 eur za m² mesačne a od roku 2005 zdraželo len o 29 %. Priemerná mzda v hlavnom meste za rovnaké obdobie vzrástla o 161 % a cenová hladina o 93 %. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Cushman & Wakefield Slovensko, podľa ktorej sú tak kancelárie v Bratislave najdostupnejšie za vyše dve desaťročia.
„Kým pred 20 rokmi zodpovedalo nájomné nákladom na približne šesť ľudí, dnes zodpovedá superhrubým mzdám približne 2,8 zamestnanca. Nájomné je tak pre firmy v porovnaní s nákladmi na zamestnancov výrazne menšou záťažou než kedysi,“ priblížila spoločnosť.
Rast nájomného v Bratislave je nízky aj oproti iným stredoeurópskym hlavným mestám. V Prahe od roku 2005 prémiové nájomné zdraželo o 73 % na 32 eur/m², vo Varšave o 63 % na 27,75 eur/m² a v Budapešti o 41 % na 26 eur/m². Špecifikom slovenského hlavného mesta je aj vysoká miera neobsadenosti. Tá dosahuje 14,4 %, čo je najvyššia hodnota spomedzi hlavných trhov regiónu strednej a východnej Európy.
Spoločnosť neobsadenosť vysvetľuje preferenciami firiem, ktoré čoraz častejšie uprednostňujú prémiové budovy triedy A+ s najvyšším štandardom, zatiaľ čo o priestory v budovách triedy A a B je menší záujem a ťažšie hľadajú nových nájomníkov. „Tieto budovy síce ťažia z polohy v centre, no práve preto nie sú lacné. Keďže sú zväčša staršie, majú aj vyššie prevádzkové náklady, napríklad na energie a údržbu, a technologicky už nedosahujú štandard, ktorý nájomníci dnes požadujú. Neobsadenosť tak zostáva vysoká aj v čase, keď je dopyt po najkvalitnejších kanceláriách stále silný,“ vysvetlila. Staršie budovy budú preto podľa nej musieť prejsť rekonštrukciou, výraznou modernizáciou alebo konverziou na iné využitie, aby zostali konkurencieschopné.
„Bratislavský kancelársky trh sa za 30 rokov výrazne posunul. Dnes už nie je hlavnou otázkou, koľko kancelárií máme, ale či dokážeme ponúknuť kvalitu, ktorú firmy a ich ľudia očakávajú. Najmodernejšie budovy si vyžadujú vysoké vstupné investície a pri súčasnej úrovni nájomného nie každý projekt ekonomicky dáva zmysel,“ zhodnotil Radovan Mihálek, vedúci oddelenia prenájmu kancelárií v Cushman & Wakefield Slovensko.
„Kým pred 20 rokmi zodpovedalo nájomné nákladom na približne šesť ľudí, dnes zodpovedá superhrubým mzdám približne 2,8 zamestnanca. Nájomné je tak pre firmy v porovnaní s nákladmi na zamestnancov výrazne menšou záťažou než kedysi,“ priblížila spoločnosť.
Rast nájomného v Bratislave je nízky aj oproti iným stredoeurópskym hlavným mestám. V Prahe od roku 2005 prémiové nájomné zdraželo o 73 % na 32 eur/m², vo Varšave o 63 % na 27,75 eur/m² a v Budapešti o 41 % na 26 eur/m². Špecifikom slovenského hlavného mesta je aj vysoká miera neobsadenosti. Tá dosahuje 14,4 %, čo je najvyššia hodnota spomedzi hlavných trhov regiónu strednej a východnej Európy.
Spoločnosť neobsadenosť vysvetľuje preferenciami firiem, ktoré čoraz častejšie uprednostňujú prémiové budovy triedy A+ s najvyšším štandardom, zatiaľ čo o priestory v budovách triedy A a B je menší záujem a ťažšie hľadajú nových nájomníkov. „Tieto budovy síce ťažia z polohy v centre, no práve preto nie sú lacné. Keďže sú zväčša staršie, majú aj vyššie prevádzkové náklady, napríklad na energie a údržbu, a technologicky už nedosahujú štandard, ktorý nájomníci dnes požadujú. Neobsadenosť tak zostáva vysoká aj v čase, keď je dopyt po najkvalitnejších kanceláriách stále silný,“ vysvetlila. Staršie budovy budú preto podľa nej musieť prejsť rekonštrukciou, výraznou modernizáciou alebo konverziou na iné využitie, aby zostali konkurencieschopné.
„Bratislavský kancelársky trh sa za 30 rokov výrazne posunul. Dnes už nie je hlavnou otázkou, koľko kancelárií máme, ale či dokážeme ponúknuť kvalitu, ktorú firmy a ich ľudia očakávajú. Najmodernejšie budovy si vyžadujú vysoké vstupné investície a pri súčasnej úrovni nájomného nie každý projekt ekonomicky dáva zmysel,“ zhodnotil Radovan Mihálek, vedúci oddelenia prenájmu kancelárií v Cushman & Wakefield Slovensko.