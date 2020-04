Prenajímatelia a nájomcovia priestorov zaslali vláde SR otvorený list

Bratislava 15. apríla (TASR) - Predstavitelia platformy "Ako dlho vydržíme" spájajúcej prenajímateľov nákupných centier, retail parkov, ako aj nájomcov z celého Slovenska odovzdali vláde SR otvorený list s výzvou na rokovanie o pomoci v ich ťažkej situácii. Informoval o tom zástupca platformy Peter Papanek.







"Celý retail sektor, obchodníci ako takí, patrí medzi najviac zasiahnutú časť slovenskej ekonomiky, ktorá zároveň ostala bez adresných opatrení pre tento segment. Prenajímatelia spolu s nájomcami rokujú a snažia sa hľadať cesty, ako spoločne súčasné regulačné obmedzenia zvládnuť. Začína sa však ukazovať, že bez jasnej a priamej intervencie od vlády SR sa nepodarí prežiť ani malým, ani veľkým," uviedli okrem iného v otvorenom liste prenajímatelia priestorov



Ak totiž aktuálnu situáciu nezačne vláda spolu s predstaviteľmi nákupných centier a ich nájomcov riešiť, nastane podľa kaskádový efekt s nedozernými následkami - na celý sektor maloobchodu a aj na jeho dodávateľov. Logicky sa raketovo zvýši nezamestnanosť a klesnú príjmy do rozpočtu. Neriešenie sa negatívne prejaví aj v cenách pre spotrebiteľov.



Platforma upozornila, že ak neprežijú prenajímatelia a ich nájomcovia, následne to zasiahne celý rad živnostníkov, ktorí sú existenčne závislí práve na funkčnom obchode. Hroziaci krach veľkých aj malých nákupných centier, retail parkov a veľkej časti maloobchodníkov taktiež ovplyvní dostupnosť a zabezpečenie základných potrieb ľudí.



Prenajímatelia a nájomcovia priestorov upozornili, že celkovo v segmente maloobchodu a gastro prevádzok na Slovensku priamo pracuje približne 300.000 ľudí a ročné tržby sektora sa pohybujú na úrovni 25 miliárd eur. Na týchto číslach sa v drvivej väčšine podieľajú malé spoločnosti a živnostníci dosahujúci minimálne zisky a ich prežitie je tak ohrozené aj krátkym výpadkom príjmov.



"Dovolíme si tiež navrhnúť, aby štát aktívne postihnutým nájomcom pomohol s nájomným tak, ako plánuje pomáhať všetkým veľkým firmám. Takýto krok by pomohol výrazne stabilizovať situáciu nás všetkých a zároveň by sa predišlo špirále druhotnej platobnej neschopnosti a kaskádového efektu na tisíce pracovných miest," uviedla platforma.



Platforma Ako dlho vydržíme zastupuje subjekty zamestnávajúce desaťtisíce ľudí v primárnej aj v sekundárnej línii obchodu. Združuje prevádzkovateľov, ako sú napríklad VIVO Bratislava, Aupark Bratislava, Európa Banská Bystrica, Stop Shop Liptovský Mikuláš, Eperia Prešov, OC Max (Nitra, Trnava, Trenčín, Poprad), Aupark (Košice, Žilina, Piešťany), Mlyny Nitra, Korzo Prievidza, Cassovia Košice a mnohé ďalšie obchodné centrá a retail parky na území celého Slovenska. Rovnako sa pod túto výzvu podpisuje aj Iniciatíva slovenských maloobchodníkov, ktorá združuje viac ako 100 maloobchodných spoločností, od najmenších prevádzok zamestnávajúcich niekoľko zamestnancov až po veľké siete s tisíckami zamestnancov.