Prenajímatelia priemyselných nehnuteľností ich ponúkajú aj krátkodobo

Bratislava 26. mája (TASR) – Prenajímatelia priemyselných nehnuteľností začali v prvom kvartáli tohto roka ponúkať aj krátkodobé prenájmy na dobu troch až 12 mesiacov. Informovala o tom poradenská spoločnosť CBRE v utorok. Prenajímatelia tak reagujú na stále sa meniacu situáciu na trhu priemyselných a logistických nehnuteľností na Slovensku. Ako dodala spoločnosť, práve krátkodobé prenájmy boli počas posledných dvoch mesiacov hlavným hnacím motorom lízingovej aktivity. Odborníci však ďalšie pokračovanie v tomto trende nepredpokladajú.



„Po netradične silnom prvom kvartáli roku 2020 bude s najväčšou pravdepodobnosťou nasledovať netradične slabý druhý kvartál, keďže množstvo firiem odložilo svoje rozhodnutia na obdobie, keď sa situácia spojená s koronavírusom zastabilizuje,“ uviedol Michal Cerulík z CBRE s tým, že predpokladá, že následne príde k opätovnému prebudeniu sektora priemyselných a logistických nehnuteľností. Ten bol spomedzi všetkých sektorov komerčných nehnuteľností zasiahnutý najmenej.



„Dopyt po industriálnych a logistických priestoroch dosiahol v prvom kvartáli roku 2020 úroveň 105.887 štvorcových metrov (m2),“ uviedla spoločnosť s tým, že medziročne tak ide o takmer 48-percentný nárast. Ku koncu marca tvoril trh priemyselných a logistických nehnuteľností v rámci Slovenska celkovo vyše 2,8 milióna m2 priestorov A-štandardu, pričom viac ako polovica tejto rozlohy sa nachádzala práve v Bratislave a v jej okolí do 30 kilometrov. Aktuálne prebieha výstavba ďalších ôsmich projektov s rozlohou takmer 200.000 m2.



Celková neobsadenosť ku koncu prvého kvartálu bola na úrovni 6,15 %. Krátkodobo sa môže táto miera znížiť, avšak v strednodobom horizonte sa podľa odborníkov vráti na túto úroveň. Výška požadovaného nájomného v rámci celého Slovenska sa pohybuje na úrovni 3,45 – 4,90 eura za m2 mesačne. Krátkodobo sa môže cena podľa odborníkov zvýšiť, a to v dôsledku možnosti krátkodobých prenájmov. „Po zrušení možnosti siahnuť po krátkodobých zmluvách sa však očakáva, že sa celková výška nájomného zníži na súčasnú požadovanú výšku, dokonca by sa mohla znížiť ešte viac,“ dodala spoločnosť. Ako uzavrela, mierne vzrástla aj požadovaná miera výnosnosti, a to na 6,35 %.