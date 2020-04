Právnik neodporúča prenajímateľom zavrieť ani poloprázdnu budovu

Bratislava 12. apríla (TASR) – Právnici neodporúčajú prenajímateľom zavrieť budovu ako preventívne opatrenie, a to aj napriek tomu, že budova môže byť z časti vyprázdnená. Počet ľudí pracujúcich z domu pre pandémiu nového koronavírusu totiž rastie a budovy sa vyprázdňujú. Informovali o tom Martin Hricko a Lukáš Michálik z právnickej spoločnosti Hamala Kluch Viglaský.



„Odporúčame vyhýbať sa akýmkoľvek opatreniam, ktoré nie sú priamo uložené alebo aspoň odporučené príslušnými orgánmi, najmä Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Takéto opatrenia totiž môžu byť v rozpore s právami nájomcov v súlade s príslušnou nájomnou zmluvou,“ vysvetlili právnici.



Odporúčajú tiež vytvoriť neformálnu informačnú platformu medzi prenajímateľom, nájomcami a poskytovateľmi služieb, kde by si vymieňali informácie o opatreniach a o ich zmenách v čase. Zo slovenského práva však podľa právnikov nevyplýva žiadna notifikačná povinnosť zmluvných strán, napríklad v súvislosti s potenciálnymi alebo potvrdenými prípadmi nakazených. „Špecifické notifikačné povinnosti však, samozrejme, môžu vyplývať priamo z nájomnej zmluvy,“ dodali právnici.



Právnická spoločnosť tiež upozorňuje, že mnoho prevádzok musí byť momentálne zatvorených a v prípade porušenia tohto opatrenia môže ÚVZ SR udeliť pokutu až do výšky 20.000 eur.



Z aktuálnych opatrení vyplýva, že za zatvorenie zakázaných prevádzok v nákupných centrách zodpovedajú správcovia budov. „Problémom je, že definícia nákupných centier môže byť v súlade so slovenským právom interpretovaná aj taký spôsobom, ktorý by zahŕňal prakticky všetky budovy s maloobchodmi, ako napríklad prízemné podlažia skoro všetkých kancelárskych budov,“ dodali právnici.



V prípade prevádzok, ktoré nespadajú pod definíciu nákupných centier, povinnosť zatvoriť má nájomca. „Napriek momentálnej situácii stále odporúčame poveriť správcu budovy, aby kontroloval, či jednotlivé prevádzky dodržiavajú vydané zákazy a opatrenia,“ dodali právnici s tým, že v prípade porušenia zákazov a opatrení má správca nájomcu upozorniť. Ak by nechcel spolupracovať, odporúčajú kontaktovať priamo políciu.