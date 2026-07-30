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Prenájmy kancelárií v Bratislave dosiahli v 2. štvrťroku 52.931 m2
Najvyšší podiel na prenájmovej aktivite dosahovali renegociácie (predĺženie nájmov) s 53 % celkového objemu, nasledovali nové nájomné zmluvy s 38 %, expanzie s 5 % a pred-prenájmy so 4 %.
Autor TASR
Bratislava 30. júla (TASR) - Lízingové transakcie s kancelárskymi priestormi v Bratislave dosiahli v druhom štvrťroku 2026 objem 52.931 štvorcových metrov (m2). Väčšina prenájmov bola uzavretá v budovách triedy A a A+, ktoré predstavovali 63 % celkového objemu, približne 37 % pripadlo na budovy triedy B. Tým sa potvrdil záujem o priestory vyššieho štandardu, vyplýva z analýzy Bratislava Research Forum (BRF) o trhu s kanceláriami v hlavnom meste.
Najvyšší podiel na prenájmovej aktivite dosahovali renegociácie (predĺženie nájmov) s 53 % celkového objemu, nasledovali nové nájomné zmluvy s 38 %, expanzie s 5 % a pred-prenájmy so 4 %.
Z pohľadu zdrojov dopytu dominoval výrobný sektor s podielom 23 % z celkovej aktivity, finančný sektor zaznamenal druhý najvyšší podiel na úrovni 20 %, nasledovaný sektorom profesionálnych služieb s podielom 15 %. Najväčšia transakcia na trhu bola taktiež vo výrobnom sektore a išlo o renegociáciu s celkovou plochou 5336 m2. Celkovo bolo uzavretých 15 transakcii nad 1000 m2, pričom 66 % z týchto väčších objemov tvorili renegociácie.
„Miera neobsadenosti kancelárskych priestorov dosahuje 13,42 %, čo predstavuje 235.500 m2 z celkovej plochy 1,75 milióna m2. Neobsadenosť zostala medzikvartálne takmer nezmenená, medziročne však klesla o 0,99 percentuálneho bodu, najmä v dôsledku obmedzenej novej ponuky priestorov,“ uviedlo BRF. Trieda budov A+ zaznamenala neobsadenosť 8,86 %, trieda A 16,72 % a trieda B 12,79 %.
Prémiové nájomné dosiahlo historicky najvyššiu úroveň 22 eur za m2 na mesiac a malo by ďalej rásť pre nedostatok kancelárií vo výstavbe. „Do konca roka očakávame ďalší rast, aj vzhľadom na nedostatok A+ priestorov v prémiových lokalitách a celkovo nízky objem plôch vo výstavbe,“ priblížilo BRF. Prémiové nájomné začalo významne rásť od roku 2022, keď bol dopyt na nadpriemerných hodnotách a zároveň prudko rástli ceny materiálov, teda náklady na výstavbu a technológie, ako aj cena práce.
Bratislava má v súčasnosti 712.670 m2 kancelárskych priestorov s platnou certifikáciou zelenej alebo prevádzkovej udržateľnosti, čo je 41 % celkovej kancelárskej plochy v meste.
„V porovnaní s predchádzajúcou metodológiou sa objem certifikovaných zelených kancelárskych priestorov znížil o približne 140.000 m2. Zároveň sa v súčasnosti posudzuje okolo 200.000 m2 kancelárskych priestorov a v prípade úspešnej certifikácie by to mohlo v blízkej budúcnosti výrazne zvýšiť celkový objem zelených priestorov,“ dodalo BRF. Bratislava má aktuálne 39 kancelárskych budov s jednou z dvoch medzinárodne uznávaných certifikácií - BREEAM alebo LEED.
Z celkovej výmery kancelárií v Bratislave 1,75 milióna m2 má 22 % priestorov štandard A+, 38 % A a 40 % B. V druhom kvartáli nebola dokončená žiadna nová kancelárska budova. V priebehu roka sa očakáva odovzdanie dvoch projektov v treťom kvartáli - Dunaj (8000 m2) a Ganz House (9400 m2).
Členmi Bratislava Research Forum sú spoločnosti CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield a iO Partners.
Najvyšší podiel na prenájmovej aktivite dosahovali renegociácie (predĺženie nájmov) s 53 % celkového objemu, nasledovali nové nájomné zmluvy s 38 %, expanzie s 5 % a pred-prenájmy so 4 %.
Z pohľadu zdrojov dopytu dominoval výrobný sektor s podielom 23 % z celkovej aktivity, finančný sektor zaznamenal druhý najvyšší podiel na úrovni 20 %, nasledovaný sektorom profesionálnych služieb s podielom 15 %. Najväčšia transakcia na trhu bola taktiež vo výrobnom sektore a išlo o renegociáciu s celkovou plochou 5336 m2. Celkovo bolo uzavretých 15 transakcii nad 1000 m2, pričom 66 % z týchto väčších objemov tvorili renegociácie.
„Miera neobsadenosti kancelárskych priestorov dosahuje 13,42 %, čo predstavuje 235.500 m2 z celkovej plochy 1,75 milióna m2. Neobsadenosť zostala medzikvartálne takmer nezmenená, medziročne však klesla o 0,99 percentuálneho bodu, najmä v dôsledku obmedzenej novej ponuky priestorov,“ uviedlo BRF. Trieda budov A+ zaznamenala neobsadenosť 8,86 %, trieda A 16,72 % a trieda B 12,79 %.
Prémiové nájomné dosiahlo historicky najvyššiu úroveň 22 eur za m2 na mesiac a malo by ďalej rásť pre nedostatok kancelárií vo výstavbe. „Do konca roka očakávame ďalší rast, aj vzhľadom na nedostatok A+ priestorov v prémiových lokalitách a celkovo nízky objem plôch vo výstavbe,“ priblížilo BRF. Prémiové nájomné začalo významne rásť od roku 2022, keď bol dopyt na nadpriemerných hodnotách a zároveň prudko rástli ceny materiálov, teda náklady na výstavbu a technológie, ako aj cena práce.
Bratislava má v súčasnosti 712.670 m2 kancelárskych priestorov s platnou certifikáciou zelenej alebo prevádzkovej udržateľnosti, čo je 41 % celkovej kancelárskej plochy v meste.
„V porovnaní s predchádzajúcou metodológiou sa objem certifikovaných zelených kancelárskych priestorov znížil o približne 140.000 m2. Zároveň sa v súčasnosti posudzuje okolo 200.000 m2 kancelárskych priestorov a v prípade úspešnej certifikácie by to mohlo v blízkej budúcnosti výrazne zvýšiť celkový objem zelených priestorov,“ dodalo BRF. Bratislava má aktuálne 39 kancelárskych budov s jednou z dvoch medzinárodne uznávaných certifikácií - BREEAM alebo LEED.
Z celkovej výmery kancelárií v Bratislave 1,75 milióna m2 má 22 % priestorov štandard A+, 38 % A a 40 % B. V druhom kvartáli nebola dokončená žiadna nová kancelárska budova. V priebehu roka sa očakáva odovzdanie dvoch projektov v treťom kvartáli - Dunaj (8000 m2) a Ganz House (9400 m2).
Členmi Bratislava Research Forum sú spoločnosti CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield a iO Partners.