Prenájmy priemyselných a logistických nehnuteľností posilnili
Autor TASR
Bratislava 22. februára (TASR) - Prenájmová aktivita na trhu priemyselných a logistických nehnuteľností na Slovensku dosiahla vo štvrtom štvrťroku 2025 približne 320.000 štvorcových metrov (m2) a medziročne vzrástla o 56 %. Za celý rok 2025 to bolo približne 605.000 m2. Záverečný štvrťrok zároveň priniesol najsilnejší výsledok v celom roku, avšak 65 % transakcií tvorili renegociácie. Nasledovali nové nájmy (19 %), pred-prenájmy (7 %) a krátkodobé prenájmy (6 %). Expanzie predstavovali 3 %. Vyplýva to z kvartálnej správy realitno-poradenskej spoločnosti CBRE Slovensko.
Čistá nájomná aktivita, teda nové nájmy, pred-prenájmy a expanzie, presiahla 94.000 m2 a medzikvartálne narástla o 91 %. Z regionálneho hľadiska dominovalo širšie okolie Bratislavy s podielom 76 % z celkovej prenajatej plochy. Nasledovali západné Slovensko s 18 %, východné Slovensko so 4 % a stredné Slovensko s 2 %.
Vo štvrtom štvrťroku 2025 dominoval maloobchodný sektor so 43 % celkovej aktivity nájomcov. Logistický sektor mal podiel 27 %, automobilový 10 %, e-commerce a výrobný sektor po 5 %, elektronický a gumárenský po 3 %, farmaceutický 2 % a ostatné sektory 2 %.
Miera neobsadenosti priestorov v poslednom štvrťroku vlaňajška mierne klesla na 7,81 %, čiže o 16 bázických bodov oproti tretiemu kvartálu. Zmiernil sa tak rast z predchádzajúceho obdobia. Medziročne miera neobsadenosti priestorov stúpla o 263 bázických bodov.
Vo štvrtom štvrťroku pribudlo na trh 38.000 m2 nových priestorov, za celý rok 2025 celkovo 257.000 m2. „Celkovo by v roku 2026 malo na trh pribudnúť až 249.000 m2 nových priestorov, aktuálne je vo výstavbe približne 211.000 m2, čo vnímame ako kontinuálny a zdravý rast trhu,“ priblížil riaditeľ oddelenia prenájmu industriálnych nehnuteľností CBRE Slovensko Michal Cerulík.
Najvyššie dosahované nájomné (prime rent) zaznamenalo medziročný nárast o 3 % a ustálilo sa na úrovni 5,95 eura za m2 na mesiac. Priemerné nájomné mierne kleslo na 4,60 eura za m2 mesačne, čo je medziročne o 5 % menej. Zároveň na trhu pretrvávajú výrazné medziregionálne rozdiely v úrovni dosahovaného nájomného.
