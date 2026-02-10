< sekcia Ekonomika
Prenájom kancelárií v Bratislave vo 4. štvrťroku 2025 výrazne ožil
Predstavuje to najsilnejší kvartálny výsledok za posledných päť rokov a medziročný nárast o 131 %.
Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Bratislavský kancelársky trh uzavrel štvrtý štvrťrok 2025 výrazným oživením prenájmovej aktivity, ktorá dosiahla objem 146.622 štvorcových metrov (m2). Predstavuje to najsilnejší kvartálny výsledok za posledných päť rokov a medziročný nárast o 131 %, vyplýva z najnovšieho reportu realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.
„Tento vývoj bol ovplyvnený obnovou nájomnej zmluvy vo verejnom sektore na ploche 21.500 m2 v centrálnej obchodnej štvrti. Vo štvrtom štvrťroku 2025 na bratislavskom kancelárskom trhu tvorila čistá nájomná aktivita spolu 44.421 m2 kancelárskych priestorov, čo predstavuje medziročný nárast o 47 %,“ uviedol riaditeľ oddelenia prenájmu kancelárskych nehnuteľností CBRE Slovensko Oliver Galata.
Dominovali obnovy existujúcich nájomných zmlúv, ktoré tvorili 70 % všetkých transakcií, nasledovali nové nájmy (16 %), predprenájmy (12 %) a expanzie (3 %). Najväčší objem prenájmov bol zaznamenaný v centrálnej obchodnej štvrti s celkovým objemom 82.000 m2.
Najväčší podiel mal finančný sektor s 22 %, na verejný sektor pripadlo 19 %, na profesionálne služby 15 %. Dopyt nájomcov bol naďalej orientovaný na kvalitu, pričom približne 72 % všetkých prenajatých plôch smerovalo do budov kategórie A+ a A.
Developerská aktivita podľa CBRE zostala vo štvrtom štvrťroku utlmená, dokončený bol len jeden kancelársky projekt - Zváračák s rozlohou približne 4000 m2. Napriek najnižšej úrovni novej výstavby za posledné dva roky naznačuje strednodobý výhľad postupné oživenie. V roku 2026 by mali pribudnúť projekty Dunaj (6400 m2) a Ganz House (9400 m2).
Naďalej platí, že výraznejší nárast novej ponuky sa očakáva v roku 2027, keď by mali byť dokončené projekty Chalupkova Offices (18.200 m2), Istropolis Atrium (15.500 m2) a Nesto (3500 m2).
Najvyššie dosahované nájomné v Bratislave vzrástlo na 21 eur za m2 na mesiac, čo je medzikvartálne viac o 2,5 % a medziročne o 8 %. „Vysoký dopyt nájomcov, obmedzená výstavba a výrazný posun smerom k udržateľným a moderným pracovným priestorom podporujú pokračujúci rast cien na bratislavskom kancelárskom trhu,“ dodal Galata.
CBRE Group so sídlom v Dallase (USA) je poradenská spoločnosť v oblasti realitných služieb a investícií. S približne 115.000 zamestnancami pomáha majiteľom nehnuteľností, investorom a nájomníkom vo svojich pobočkách vo vyše 100 krajinách sveta. CBRE pôsobí na Slovensku od roku 2001. V súčasnosti má viac ako 300 zamestnancov v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici, v SR manažuje cez 900.000 m2 priestorov.
