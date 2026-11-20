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Prenájom priemyselných a logistických nehnuteľností vzrástol o 27 %
Najvyššie dosahované nájomné (prime rent) zostalo medzikvartálne stabilné na úrovni 5,95 eura za m2 na mesiac, medziročne vzrástlo o 3 %.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Celková prenájmová aktivita na slovenskom trhu priemyselných a logistických nehnuteľností dosiahla v treťom štvrťroku 2026 približne 109.000 štvorcových metrov (m2) a medziročne vzrástla o 27 %. Čistá prenájmová aktivita (prenajaté priestory očistené o predĺženia nájomných zmlúv v súčasných priestoroch nájomcu a o krátkodobé prenájmy) dosiahla 48.000 m2. Za deväť mesiacov tohto roka dosiahla celková prenájmová aktivita 375.000 m2, čo je medziročne o 32 % viac. Informovala o tom v piatok realitno-poradenská spoločnosť CBRE Slovensko.
„Medziročný rast prenájmovej aktivity počas tretieho štvrťroka môžeme považovať za pozitívny. Oproti druhému štvrťroku, počas ktorého dosiahla prenájmová aktivita 131.000 m2, síce došlo k medzikvartálnemu poklesu o 17 %, avšak tento vývoj zodpovedá sezónnemu trendu, ktorý sa na trhu prejavuje vo väčšine tretích štvrťrokov od roku 2014,“ uviedol riaditeľ oddelenia prenájmu industriálnych nehnuteľností v CBRE Slovensko Michal Cerulík.
Najväčšiu časť transakcií predstavovali renegociácie existujúcich nájomných zmlúv, ktoré tvorili 45 % celkovej prenájmovej aktivity. Predprenájmy predstavovali 19 %, nové nájomné zmluvy 17 %, krátkodobé prenájmy 11 % a expanzie existujúcich nájomcov zvyšných 8 %. Z regionálneho pohľadu dominovalo širšie okolie Bratislavy, ktoré tvorilo 65 % celkovej prenájmovej aktivity. Stredné a západné Slovensko mali podiel zhodne 16 %, východné Slovensko 3 %.
Najväčší podiel na prenájmovej aktivite mal v treťom štvrťroku sektor 3PL (logistika tretích strán) so 68 % celkového dopytu. Nasledoval maloobchodný sektor s 12 %, automobilový s 10 % a sektor elektroniky so 7 %. Ostatné sektory spolu tvorili 3 %.
Miera neobsadenosti v treťom štvrťroku medzikvartálne klesla o 43 bázických bodov na 7,56 %. Medziročne bola neobsadenosť nižšia o 41 bázických bodov. Najvyššia miera neobsadenosti bola na západnom Slovensku (9,50 %), nasledovalo širšie okolie Bratislavy (7,02 %) a stredné Slovensko (6,26 %). Najnižšia miera neobsadenosti bola na východnom Slovensku (3,72 %).
„V treťom štvrťroku pribudlo na trh približne 17.000 m2 nových priestorov. Do konca roka sa očakáva dokončenie ďalších 221.000 m2 nových plôch a v roku 2027 by malo pribudnúť 489.000 m2 nových priestorov,“ dodal Cerulík.
Najvyššie dosahované nájomné (prime rent) zostalo medzikvartálne stabilné na úrovni 5,95 eura za m2 na mesiac, medziročne vzrástlo o 3 %. Priemerné nájomné zostalo medzikvartálne rovnako stabilné na úrovni 4,55 eura za m2 na mesiac, medziročne kleslo o 3 %. Investičný výnos (prime yield) si medzikvartálne aj medziročne udržal stabilnú úroveň 6,25 %.
„Medziročný rast prenájmovej aktivity počas tretieho štvrťroka môžeme považovať za pozitívny. Oproti druhému štvrťroku, počas ktorého dosiahla prenájmová aktivita 131.000 m2, síce došlo k medzikvartálnemu poklesu o 17 %, avšak tento vývoj zodpovedá sezónnemu trendu, ktorý sa na trhu prejavuje vo väčšine tretích štvrťrokov od roku 2014,“ uviedol riaditeľ oddelenia prenájmu industriálnych nehnuteľností v CBRE Slovensko Michal Cerulík.
Najväčšiu časť transakcií predstavovali renegociácie existujúcich nájomných zmlúv, ktoré tvorili 45 % celkovej prenájmovej aktivity. Predprenájmy predstavovali 19 %, nové nájomné zmluvy 17 %, krátkodobé prenájmy 11 % a expanzie existujúcich nájomcov zvyšných 8 %. Z regionálneho pohľadu dominovalo širšie okolie Bratislavy, ktoré tvorilo 65 % celkovej prenájmovej aktivity. Stredné a západné Slovensko mali podiel zhodne 16 %, východné Slovensko 3 %.
Najväčší podiel na prenájmovej aktivite mal v treťom štvrťroku sektor 3PL (logistika tretích strán) so 68 % celkového dopytu. Nasledoval maloobchodný sektor s 12 %, automobilový s 10 % a sektor elektroniky so 7 %. Ostatné sektory spolu tvorili 3 %.
Miera neobsadenosti v treťom štvrťroku medzikvartálne klesla o 43 bázických bodov na 7,56 %. Medziročne bola neobsadenosť nižšia o 41 bázických bodov. Najvyššia miera neobsadenosti bola na západnom Slovensku (9,50 %), nasledovalo širšie okolie Bratislavy (7,02 %) a stredné Slovensko (6,26 %). Najnižšia miera neobsadenosti bola na východnom Slovensku (3,72 %).
„V treťom štvrťroku pribudlo na trh približne 17.000 m2 nových priestorov. Do konca roka sa očakáva dokončenie ďalších 221.000 m2 nových plôch a v roku 2027 by malo pribudnúť 489.000 m2 nových priestorov,“ dodal Cerulík.
Najvyššie dosahované nájomné (prime rent) zostalo medzikvartálne stabilné na úrovni 5,95 eura za m2 na mesiac, medziročne vzrástlo o 3 %. Priemerné nájomné zostalo medzikvartálne rovnako stabilné na úrovni 4,55 eura za m2 na mesiac, medziročne kleslo o 3 %. Investičný výnos (prime yield) si medzikvartálne aj medziročne udržal stabilnú úroveň 6,25 %.