Prenos internetu k inému operátorovi sa od nového roka zjednoduší

Bratislava 22. decembra (TASR) - Zmeniť poskytovateľa internetu bude od nového roka jednoduchšie. Podľa novej vyhlášky, ktorá začne platiť od 1. januára 2025, totiž musí každý operátor poskytujúci internet umožniť zákazníkovi preniesť si internet k inému operátorovi s tým, že všetky náležitosti vybaví operátor. Pripomenul to Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.



"Ak vám nevyhovujú podmienky či ceny doterajšieho operátora alebo bojujete so slabým wifi signálom, tak sa pokojne môžete rozhodnúť využívať služby internetu u nového operátora, ktorý bude spĺňať vaše požiadavky. Všetko potrebné od začiatku januára 2025 zariadi za vás," priblížil predseda regulačného úradu Ivan Marták.



Nová vyhláška stanovuje jednotný postup zmeny internetu pre dotknutých operátorov. Operátor bude povinný plynule zabezpečiť pre zákazníka prechod služby k dohodnutému dňu. Úrad pripomenul, že zákazník tak nebude bez internetu viac ako jeden deň a tiež nebude platiť duplicitne. Vo vyhláške úrad stanovil aj kompenzácie pre zákazníkov v prípade oneskorenia prenosu internetu k inému operátorovi, prenosu internetu proti vôli zákazníka alebo pri zneužití procesu prenosu internetu a nedodržaní podmienok pri zmene operátora poskytujúceho internet.



V prípade problémov s prenosom internetu od jedného operátora k druhému sa môžu zákazníci obrátiť na regulačný úrad. Podnety bude riešiť odbor štátneho dohľadu elektronických komunikácii, v prípade porušenia môže operátorovi hroziť pokuta od 200 eur do 5 % obratu operátora, pripomenul úrad.