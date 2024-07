Prenosová sústava navýšuje kapacitu pre pripájanie nových zdrojov

Bratislava 1. júla (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) uvoľňuje ďalší inštalovaný výkon pre pripájanie nových zariadení na výrobu elektriny do elektrizačnej sústavy Slovenska a pre navýšenie výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny vrátane obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Od 1. júla tak bude o 763 megawattov (MW) navýšená súčasná hodnota inštalovaného výkonu pre pripojenie nových zariadení na výrobu elektriny alebo pre navýšenie inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny vrátane fotovoltických elektrární (FVE) a veterných elektrární (VTE). Informovala o tom hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová.



Spresnila, že SEPS pristupuje k zvýšeniu limitného inštalovaného výkonu z pohľadu priepustnosti sústavy na pripájanie zdrojov zo súčasných 1837 MW na hodnotu 2600 MW, čo je nárast o 763 MW.



SEPS podľa nej určuje limitný inštalovaný výkon nielen z pohľadu priepustnosti, ale aj z pohľadu flexibility sústavy. Výkon z pohľadu flexibility je určený výhradne na pripojenie OZE typu FVE a VTE. SEPS k 1. júlu 2024 tento výkon navyšuje o ďalších 170 MW. Hodnota limitného inštalovaného výkonu z pohľadu flexibility sústavy sa tak zvyšuje z 577 MW na 747 MW.



K uvoľneniu stop-stavu pre pripájanie zdrojov pristúpila SEPS v roku 2021. V tom období bol inštalovaný výkon pripojených FVE 530 MW. Za posledné tri roky sa do elektrizačnej sústavy pripojili FVE s celkovým inštalovaným výkonom ďalších približne 400 MW. To v sumáre predstavuje 930 MW v súčasnosti pripojeného celkového výkonu FVE.



"Z limitného inštalovaného výkonu z pohľadu flexibility uvoľneného od roku 2021 až po súčasnosť bolo skutočne pripojených len necelých 8 MW výkonu. Tento stav nám ukazuje, že nízke pripájanie OZE je spôsobené skôr aktuálne nastavenými procesmi spojenými s realizáciou zariadení na výrobu elektriny než nedostatkom uvoľnených kapacít. Preto uvoľnenú kapacitu považujeme len za jeden z viacerých nevyhnutných predpokladov na zvýšenie podielu výroby elektriny z OZE," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Martin Magáth.



Zvýšením limitného inštalovaného výkonu SEPS pomáha napĺňať záväzky politiky pre dosiahnutie klimatických cieľov EÚ, ktoré sú uvedené v dokumente Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 - 2030 (NECP). Tento plán, ktorý v roku 2019 schválila vláda SR, ukladá za cieľ dosiahnuť do roku 2030 celkový inštalovaný výkon FVE a VTE sumárne vo výške 1700 MW.



SEPS vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kilovoltov (kV) a 220 kV vedení na území Slovenska. SEPS prevádzkuje spolu 2357 kilometrov vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 690 kilometrov 220 kV vedení a 22 elektrických staníc. Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo financií SR.