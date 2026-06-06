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Prepad akcií vymazal z trhovej hodnoty čipových firiem 1,3 bilióna USD
Index čipových akcií dosiahol v stredu (3. 6.) rekordné maximum a aj po piatkových stratách jeho zisk od začiatku predstavuje 73 %.
Autor TASR
New York 6. júna (TASR) - Prepad čipových titulov vymazal z trhovej hodnoty firiem z polovodičového sektora viac ako jeden bilión USD (859,11 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Akcie výrobcov čipov obchodované v USA sa v piatok (5. 6.) prudko prepadli a trhová hodnota týchto firiem sa znížila približne o 1,3 bilióna USD. Hlboké straty zasiahli veľké mená spojené s umelou inteligenciou (AI), ako sú Nvidia, Micron Technology a Advanced Micro Devices (AMD).
Výpredaj spustilo sklamanie z výhľadu Broadcomu týkajúceho sa AI čipov, čo vo štvrtok (4. 6.) spôsobilo pokles celého sektora, ktorý sa potom v piatok ešte výrazne prehĺbil.
Polovodičový index PHLX v piatok padol o 10,3 % a zaznamenal najprudší jednodňový pokles od marca 2020, keď pandémia koronavírusu spôsobila chaos na globálnych trhoch. Kombinovaná strata indexu PHLX za dva obchodné dni dosiahla 12 %. To signalizuje opatrnosť investorov voči drahým, prudko rastúcim technologickým akciám práve v čase, keď Elon Musk pripravuje na budúci týždeň veľkolepý vstup na burzu svojej spoločnosti SpaceX, ktorý by mal firmu oceniť na 1,75 bilióna USD.
Index čipových akcií dosiahol v stredu (3. 6.) rekordné maximum a aj po piatkových stratách jeho zisk od začiatku predstavuje 73 %.
Akcie Nvidie klesli približne o 6 %, čím sa jej trhová kapitalizácia znížila o viac než 300 miliárd USD. Akcie Micron Technology sa prepadli o 13 %, čo z trhovej hodnoty firmy vymazalo približne 150 miliárd USD. Akcie Marvell Technology sa oslabili o 17 % a AMD takmer o 11 %.
(1 EUR = 1,164 USD)
Akcie výrobcov čipov obchodované v USA sa v piatok (5. 6.) prudko prepadli a trhová hodnota týchto firiem sa znížila približne o 1,3 bilióna USD. Hlboké straty zasiahli veľké mená spojené s umelou inteligenciou (AI), ako sú Nvidia, Micron Technology a Advanced Micro Devices (AMD).
Výpredaj spustilo sklamanie z výhľadu Broadcomu týkajúceho sa AI čipov, čo vo štvrtok (4. 6.) spôsobilo pokles celého sektora, ktorý sa potom v piatok ešte výrazne prehĺbil.
Polovodičový index PHLX v piatok padol o 10,3 % a zaznamenal najprudší jednodňový pokles od marca 2020, keď pandémia koronavírusu spôsobila chaos na globálnych trhoch. Kombinovaná strata indexu PHLX za dva obchodné dni dosiahla 12 %. To signalizuje opatrnosť investorov voči drahým, prudko rastúcim technologickým akciám práve v čase, keď Elon Musk pripravuje na budúci týždeň veľkolepý vstup na burzu svojej spoločnosti SpaceX, ktorý by mal firmu oceniť na 1,75 bilióna USD.
Index čipových akcií dosiahol v stredu (3. 6.) rekordné maximum a aj po piatkových stratách jeho zisk od začiatku predstavuje 73 %.
Akcie Nvidie klesli približne o 6 %, čím sa jej trhová kapitalizácia znížila o viac než 300 miliárd USD. Akcie Micron Technology sa prepadli o 13 %, čo z trhovej hodnoty firmy vymazalo približne 150 miliárd USD. Akcie Marvell Technology sa oslabili o 17 % a AMD takmer o 11 %.
(1 EUR = 1,164 USD)