Prepad aktivity v čínskom výrobnom sektore prekonal všetky očakávania

Peking 1. marca (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore zaznamenala minulý mesiac prudký pokles, pričom jeho rozsah bol omnoho väčší, než sa očakávalo. Príčinou sú rozsiahle opatrenia vlády s cieľom zastaviť šírenie koronavírusu, čo viedlo k odstaveniu veľkej časti výroby v krajine.



Ako informoval cez víkend čínsky štatistický úrad, index nákupných manažérov pre výrobný sektor dosiahol vo februári rekordné minimum 35,7 bodu, zatiaľ čo v januári predstavoval 50 bodov. Februárový údaj znamená prepad aktivity vo výrobnom sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Zároveň to ukazuje, aké rozsiahle škody spôsobil vírus druhej najväčšej ekonomike sveta.



Výsledok je omnoho horší aj v porovnaní s odhadmi analytikov oslovených agentúrou Reuters. Tí pokles sektora očakávali, počítali však s indexom na úrovni 46 bodov.



Podindex produkcie sa prepadol z januárovej hodnoty 51,3 bodu na februárových 27,8 bodu a podobne sa vyvíjal aj podindex objednávok. Zatiaľ čo v januári dosiahol 51,4 bodu, vo februári predstavoval iba 29,3 bodu. Aj nové exportné objednávky zaznamenali pokles a rovnako jeden z najvýraznejších za posledné roky.



Údaje z výrobného sektora sú prvým oficiálnym dôkazom stavu čínskej ekonomiky od vypuknutia epidémie nového koronavírusu, ktorý v kontinentálnej Číne infikoval už zhruba 80.000 a zabil takmer 3000 ľudí. Údaje zároveň naznačujú, že problémy ekonomiky v dôsledku vírusu by mali pretrvávať celý 1. kvartál.



Podľa analytikov finančnej skupiny Nomura by mal medziročný rast čínskej ekonomiky dosiahnuť za 1. štvrťrok zhruba 2 %. Ešte horšie očakávania zverejnila spoločnosť Capital Economics, podľa ktorej čínska ekonomika zaznamená za 1. štvrťrok pokles.



Výsledky výrobného sektora sa podľa informácií britskej BBC negatívne odrazia aj na vývoji v ďalších krajinách. Čína sa totiž na celosvetovej výrobe podieľa až jednou tretinou a je zároveň najväčším exportérom na svete.