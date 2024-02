Prepad bytovej výstavby môže stáť švédsku ekonomiku vyše 89 mld. eur

Štokholm 21. februára (TASR) - Prepad bytovej výstavby by mohol švédsku ekonomiku stáť do konca tohto desaťročia až bilión švédskych korún (89,14 miliardy eur). Poukázala na to najnovšia správa Štokholmskej obchodnej komory. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Inflácia a rastúce úrokové sadzby výrazne zasiahli do vývoja švédskeho hospodárstva, pričom najväčšie dôsledky zanechali tieto faktory na realitnej oblasti. Pozornosť sa spočiatku zamerala najmä na oblasť komerčných realít, ako sa však ukázalo, najväčšie následky pocítil sektor bytovej výstavby.



Za prvé tri štvrťroky minulého roka klesla výstavba domov a bytov vo Švédsku približne o 55 %, uviedol švédsky štatistický úrad. Výsledkom bol rast bankrotov v stavebnom sektore, prepúšťanie zamestnancov a dôsledky pre ekonomiku, ktorá v 2. a 3. kvartáli zaznamenala pokles. V poslednom štvrťroku síce vzrástla, avšak iba o 0,1 %, zatiaľ čo analytici očakávali rast o 0,3 %.



Ekonómovia upozorňujú, že ak bude nepriaznivá situácia v bytovej výstavbe pokračovať, následky pre švédske hospodárstvo môžu byť podstatne horšie. Ako povedal šéf Štokholmskej obchodnej komory Andreas Hatzigeorgiou, "najpesimistickejší scenár obchodnej komory, ktorý pripomína krízu z 90. rokov 20. storočia, predpokladá do roku 2030 stratu na produkcii až jeden bilión SEK".



Za minulý rok zaznamenala švédska ekonomika pokles o 0,3 %. V tomto roku by sa situácia mohla o niečo zlepšiť, výrazné zotavenie však ekonómovia neočakávajú. Predpokladajú, že hospodárstvo zaznamená nulový, prípadne iba slabý rast.



Znepokojujúce sú aj dlhodobé dôsledky súčasnej situácie realitného sektora na ekonomiku. Vzhľadom na rastúcu populáciu potrebuje Švédsko ročne postaviť 67.000 domov a bytov. Navyše, problémy s bývaním môžu negatívne ovplyvniť "zelený priemysel" na severe krajiny.



Aj keď sa očakáva, že úrokové sadzby sa v tomto roku začnú znižovať a ekonomika stabilizovať, počet začatých stavieb vo Švédsku klesne tento rok pravdepodobne pod 20.000. Navyše, na nízkej úrovni zostane výstavba podľa analytikov a zástupcov realitného sektora aj v nasledujúcich rokoch. Ako povedal Göran Linder z developerskej spoločnosti PEAB, zmenu v tejto oblasti v krátkom čase neočakáva.



(1 EUR = 11,2185 SEK)